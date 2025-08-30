Одесита засудили до 12 років за участь у "ДНР"

Одесит, який служив у бойовиків "ДНР", отримав вирок. Фото ілюстративне: Нацполіція

Суд в Одесі визнав винним чоловіка, який ще з 2015 року добровільно вступив до лав терористичної організації "ДНР" і брав участь у бойових діях проти України. Справу розглядали заочно, оскільки обвинувачений переховується на окупованій території. Йому призначили термін у в'язниці.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Одесит співпрацював з бойовиками

Розслідування встановило, що уродженець Одеси після трагічних подій 2 травня 2014 року виїхав до Донецька, де приєднався до незаконного збройного формування так званої "ДНР". Він вступив до терористичного корпусу, де виконував обов’язки у розвідувальному підрозділі. Його завдання включали збір інформації, контррозвідувальну діяльність, забезпечення диверсій та бойових операцій проти українських військових.

Суд дослідив численні докази: публікації та фотографії в соцмережах, де чоловік позував у російській військовій формі, відео з похоронів ватажків "ДНР", а також листування в месенджерах, де він відкрито вихваляв окупацію та зневажав Україну. У переписках він хизувався, що "скоро поїде на танку до Одеси", і виправдовував російську агресію.

Свідчення проти чоловіка дали рідні

Свідчення проти нього дали навіть найближчі родичі. Рідна сестра повідомила, що бачила його у формі бойовиків і що він розсилав їй пропагандистські повідомлення після початку повномасштабного вторгнення. Інші свідки також підтвердили, що чоловік воював у складі незаконного формування та публічно демонстрував ворожу символіку.

Який вирок за співпрацю з бойовиками

Суд врахував, що підсудний тривалий час співпрацював з терористами, свідомо підтримував їхні злочинні дії та не розкаявся. Тому він отримав суворе покарання — 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Строк відбування розпочнеться після його затримання та доставки до української пенітенціарної установи.

