Одессита приговорили к 12 годам за участие в "ДНР"

Суд в Одессе признал виновным мужчину, который еще с 2015 года добровольно вступил в ряды террористической организации "ДНР" и участвовал в боевых действиях против Украины. Дело рассматривали заочно, поскольку обвиняемый скрывается на оккупированной территории. Ему назначили срок в тюрьме.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Одессит сотрудничал с боевиками

Расследование установило, что уроженец Одессы после трагических событий 2 мая 2014 года выехал в Донецк, где присоединился к незаконному вооруженному формированию так называемой "ДНР". Он вступил в террористический корпус, где выполнял обязанности в разведывательном подразделении. Его задачи включали сбор информации, контрразведывательную деятельность, обеспечение диверсий и боевых операций против украинских военных.

Суд исследовал многочисленные доказательства: публикации и фотографии в соцсетях, где мужчина позировал в российской военной форме, видео с похорон главарей "ДНР", а также переписку в мессенджерах, где он открыто восхвалял оккупацию и презирал Украину. В переписках он хвастался, что "скоро поедет на танке в Одессу", и оправдывал российскую агрессию.

Показания против мужчины дали родные

Показания против него дали даже ближайшие родственники. Родная сестра сообщила, что видела его в форме боевиков и что он рассылал ей пропагандистские сообщения после начала полномасштабного вторжения. Другие свидетели также подтвердили, что мужчина воевал в составе незаконного формирования и публично демонстрировал вражескую символику.

Какой приговор за сотрудничество с боевиками

Суд учел, что подсудимый длительное время сотрудничал с террористами, сознательно поддерживал их преступные действия и не раскаялся. Поэтому он получил суровое наказание — 12 лет заключения с конфискацией имущества. Срок отбывания начнется после его задержания и доставки в украинское пенитенциарное учреждение.

