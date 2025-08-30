Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одессит получил приговор за сотрудничество с боевиками "ДНР"

Одессит получил приговор за сотрудничество с боевиками "ДНР"

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 14:28
Одессита приговорили к 12 годам за участие в "ДНР"
Одессит, который служил у боевиков "ДНР", получил приговор. Фото иллюстративное: Нацполиция

Суд в Одессе признал виновным мужчину, который еще с 2015 года добровольно вступил в ряды террористической организации "ДНР" и участвовал в боевых действиях против Украины. Дело рассматривали заочно, поскольку обвиняемый скрывается на оккупированной территории. Ему назначили срок в тюрьме.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама
Читайте также:

Одессит сотрудничал с боевиками

Расследование установило, что уроженец Одессы после трагических событий 2 мая 2014 года выехал в Донецк, где присоединился к незаконному вооруженному формированию так называемой "ДНР". Он вступил в террористический корпус, где выполнял обязанности в разведывательном подразделении. Его задачи включали сбор информации, контрразведывательную деятельность, обеспечение диверсий и боевых операций против украинских военных.

Суд исследовал многочисленные доказательства: публикации и фотографии в соцсетях, где мужчина позировал в российской военной форме, видео с похорон главарей "ДНР", а также переписку в мессенджерах, где он открыто восхвалял оккупацию и презирал Украину. В переписках он хвастался, что "скоро поедет на танке в Одессу", и оправдывал российскую агрессию.

Показания против мужчины дали родные

Показания против него дали даже ближайшие родственники. Родная сестра сообщила, что видела его в форме боевиков и что он рассылал ей пропагандистские сообщения после начала полномасштабного вторжения. Другие свидетели также подтвердили, что мужчина воевал в составе незаконного формирования и публично демонстрировал вражескую символику.

Какой приговор за сотрудничество с боевиками

Суд учел, что подсудимый длительное время сотрудничал с террористами, сознательно поддерживал их преступные действия и не раскаялся. Поэтому он получил суровое наказание — 12 лет заключения с конфискацией имущества. Срок отбывания начнется после его задержания и доставки в украинское пенитенциарное учреждение.

Напомним, в Запорожье судили местного жителя, который сотрудничал с ФСБ. Он отправлял фото и видео ДнепроГЭС для подготовки новой атаки. Также мы сообщали, что житель Покровска передавал россиянам данные передвижения ВСУ в городе.

ДНР Одесская область боевики Новости Одессы измена судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации