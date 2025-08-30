Видео
Україна
Одесский суд вернул земли в Крыму, принадлежавшие россиянке

Одесский суд вернул земли в Крыму, принадлежавшие россиянке

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 16:18
Конфискация земли у гражданки РФ в Крыму - приговор одесского суда
В собственность государства возвращены 2 земельных участка в Крыму. Фото иллюстративное: Прокуратура

Два земельных участка в Крыму вернули в собственность государства. Их конфисковали у гражданки РФ, которая не выполнила требование украинского законодательства. По решению Приморского суда Одессы земли теперь принадлежат государству.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Читайте также:

Суд вернул в собственность государства земли в Крыму

Речь идет о двух земельных участках сельскохозяйственного назначения, которые находились в собственности гражданки РФ. Общая площадь этих участков составляет более 3,6 га, они расположены в Нижнегорском районе временно оккупированного Крыма.

Выяснилось, что владелица получила землю по наследству. Однако по Земельному кодексу Украины иностранцы и лица без гражданства обязаны в течение года отчуждать сельскохозяйственные участки, полученные по наследству. Гражданка террористического государства этого не сделала, поэтому прокуратура обратилась в суд.

Какое решение суда

Суд удовлетворил иск и принял решение конфисковать землю в пользу государства. На сегодня участки уже внесены в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

"Сейчас обеспечено реальное исполнение решения суда и земельные участки конфискованы в государственную собственность. Соответствующие сведения внесены в Государственный реестр прав на недвижимое имущество", — говорится в решении суда.

Напомним, на Полтавщине суд вынес приговор местному жителю за незаконную вырубку леса. Также мы писали, что в Одесской области аграрий незаконно засеял защитную полосу возле реки и получил приговор суда.

Одесса Крым земля Одесская область Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
