Військовий в Одесі отримав штраф за зберігання метадону

Військовослужбовець морської піхоти з Одеси опинився на лаві підсудних через незаконне зберігання наркотиків. Під час обшуку у нього вилучили таблетку метадону. Чоловік визнав провину, розкаявся та погодився на розгляд справи у спрощеному порядку.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Матрос морської піхоти, якого мобілізували на посаду водія придбав та зберігав таблетку метадону без мети збуту. Це відбувалося у період служби під час мобілізації. Заборонену речовину виявили під час санкціонованого обшуку за місцем його проживання. Тоді правоохоронці вилучили фрагмент блістеру з однією пігулкою білого кольору. Експертиза підтвердила, що в ній містився метадон, масою 0,022 грама у перерахунку на чисту речовину.

Яке покарання

На суді військовий повністю визнав провину, щиро розкаявся і погодився на спрощений розгляд справи. Суд врахував ці обставини та призначив йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Крім того, з обвинуваченого стягнуть понад 5 тисяч гривень витрат за проведення експертизи. Вилучений наркотик знищать.

