Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Военный хранил наркотики – как наказал одесский суд

Военный хранил наркотики – как наказал одесский суд

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 01:36
Военный в Одессе получил штраф за хранение метадона
Молоток судьи. Фото иллюстративное: iStock

Военнослужащий морской пехоты из Одессы оказался на скамье подсудимых из-за незаконного хранения наркотиков. Во время обыска у него изъяли таблетку метадона. Мужчина признал вину, раскаялся и согласился на рассмотрение дела в упрощенном порядке.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Матрос морской пехоты, которого мобилизовали на должность водителя приобрел и хранил таблетку метадона без цели сбыта. Это происходило в период службы по мобилизации. Запрещенное вещество обнаружили во время санкционированного обыска по месту его жительства. Тогда правоохранители изъяли фрагмент блистера с одной таблеткой белого цвета. Экспертиза подтвердила, что в ней содержался метадон, массой 0,022 грамма в пересчете на чистое вещество.

Какое наказание

На суде военный полностью признал вину, искренне раскаялся и согласился на упрощенное рассмотрение дела. Суд учел эти обстоятельства и назначил ему штраф в размере 17 тысяч гривен.

Кроме того, с обвиняемого взыщут более 5 тысяч гривен расходов за проведение экспертизы. Изъятый наркотик уничтожат.

Напомним, мы сообщали о том, что грозит отказавшимся от боевой повестки. Также мы писали, что в Одессе наказали военного, который воровал продукты из магазина.

Одесса суд армия Одесская область Криминал Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации