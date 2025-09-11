Военный в Одессе получил штраф за хранение метадона

Молоток судьи. Фото иллюстративное: iStock

Военнослужащий морской пехоты из Одессы оказался на скамье подсудимых из-за незаконного хранения наркотиков. Во время обыска у него изъяли таблетку метадона. Мужчина признал вину, раскаялся и согласился на рассмотрение дела в упрощенном порядке.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Матрос морской пехоты, которого мобилизовали на должность водителя приобрел и хранил таблетку метадона без цели сбыта. Это происходило в период службы по мобилизации. Запрещенное вещество обнаружили во время санкционированного обыска по месту его жительства. Тогда правоохранители изъяли фрагмент блистера с одной таблеткой белого цвета. Экспертиза подтвердила, что в ней содержался метадон, массой 0,022 грамма в пересчете на чистое вещество.

Какое наказание

На суде военный полностью признал вину, искренне раскаялся и согласился на упрощенное рассмотрение дела. Суд учел эти обстоятельства и назначил ему штраф в размере 17 тысяч гривен.

Кроме того, с обвиняемого взыщут более 5 тысяч гривен расходов за проведение экспертизы. Изъятый наркотик уничтожат.

Напомним, мы сообщали о том, что грозит отказавшимся от боевой повестки. Также мы писали, что в Одессе наказали военного, который воровал продукты из магазина.