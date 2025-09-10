В Одессе судили солдата за кражу в АТБ во время войны

Судейский молоток. Фото: Pexels

В Одессе военнослужащий, во время военного положения воровал продукты в супермаркете. Мужчина вынес из товара на несколько тысяч гривен. На суде он признал вину и раскаялся.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Кража и наказание

В Одессе солдат украл в магазине АТБ 8 банок икры "Norven", несколько пачек фисташек и шоколад "Roshen Nut". Часть товаров он оплатил на кассе, но остальные спрятал и вынес мимо кассы. Общая сумма кражи составила 3 527 гривен.

В суде он признал вину, раскаялся, и подтвердил все обстоятельства преступления. Суд учел, что мужчина ранее не имел судимостей и не состоял на учете у нарколога или психиатра, но отметил его негативную характеристику по месту службы. Мужчину признали виновным за кражу в условиях военного положения. Военнослужащему назначили 5 лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Напомним, мы писали, что в Одессе судили военного, который хранил и продавал наркотики. Также мы сообщали, что в Харькове судят россиянина, убивавшего украинских пленных.