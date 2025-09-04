Видео
Военный продавал наркотики — какое наказание вынес одесский суд

Военный продавал наркотики — какое наказание вынес одесский суд

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 01:36
В Одессе военный получил 9 лет за наркотики
Судья с молотком на столе. Фото иллюстративное: BiankoBlue

В Одессе задержали военнослужащего, который хранил и продавал наркотики. Суд признал его виновным. Ему назначили несколько лет заключения.

Об этом Новости.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Военнослужащий родом из Одессы хранил и продавал наркотики. Его задержали во время контролируемой закупки, когда он передавал наркотики "клиенту" Во время обысков в квартире нашли пакеты с порошком и кристаллами, электронные весы, вакууматор, телефоны и сим-карты, которые он использовал для связи с покупателями.

На суде обвиняемый признал часть вины, но пытался объяснить, что наркотики якобы хранил "для собственного употребления" и не намеревался их продавать. Однако доказательства по делу опровергли его слова.

Что решил суд

Суд пришел к выводу, что военный не только хранил, но и сбывал запрещенные вещества. Ему назначили 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отдельным решением суд постановил уничтожить часть вещественных доказательств — наркотики и упаковочные материалы. Телефоны, весы и вакууматор конфисковали, а некоторые вещи вернут владельцам. С осужденного также взыщут более 24 тысяч гривен на оплату проведенных экспертиз.

Напомним, мы писали, что в Одессе наказали военного, который незаконно хранил трофейное оружие. Также мы писали, что на Закарпатье мужчина подделал свидетельство о рождении сына, чтобы избежать мобилизации.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
