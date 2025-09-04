В Одесі військовий отримав 9 років за наркотики

Суддя з молотком на столі. Фото ілюстративне: BiankoBlue

В Одесі затримали військовослужбовця, який зберігав та продавав наркотики. Суд визнав його винним. Йому призначили декілька років ув’язнення.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Військовослужбовець родом з Одеси зберігав та продавав наркотики. Його затримали під час контрольованої закупки, коли він передавав наркотики "клієнту". Під час обшуків у квартирі знайшли пакети з порошком та кристалами, електронні ваги, вакууматор, телефони й сім-карти, які він використовував для зв’язку з покупцями.

На суді обвинувачений визнав частину провини, але намагався пояснити, що наркотики нібито зберігав "для власного вживання" й не мав наміру їх продавати. Проте докази у справі спростували його слова.

Що вирішив суд

Суд дійшов висновку, що військовий не лише зберігав, а й збував заборонені речовини. Йому призначили 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окремим рішенням суд постановив знищити частину речових доказів — наркотики та пакувальні матеріали. Телефони, ваги й вакууматор конфіскували, а деякі речі повернуть власникам. Із засудженого також стягнуть понад 24 тисячі гривень на оплату проведених експертиз.

