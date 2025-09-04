В Одесі військовий отримав 9 років за наркотики

Військовий продавав наркотики — яке покарання виніс одеський суд
В Одесі затримали військовослужбовця, який зберігав та продавав наркотики. Суд визнав його винним. Йому призначили декілька років ув’язнення.
Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.
Деталі справи
Військовослужбовець родом з Одеси зберігав та продавав наркотики. Його затримали під час контрольованої закупки, коли він передавав наркотики "клієнту". Під час обшуків у квартирі знайшли пакети з порошком та кристалами, електронні ваги, вакууматор, телефони й сім-карти, які він використовував для зв’язку з покупцями.
На суді обвинувачений визнав частину провини, але намагався пояснити, що наркотики нібито зберігав "для власного вживання" й не мав наміру їх продавати. Проте докази у справі спростували його слова.
Що вирішив суд
Суд дійшов висновку, що військовий не лише зберігав, а й збував заборонені речовини. Йому призначили 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Окремим рішенням суд постановив знищити частину речових доказів — наркотики та пакувальні матеріали. Телефони, ваги й вакууматор конфіскували, а деякі речі повернуть власникам. Із засудженого також стягнуть понад 24 тисячі гривень на оплату проведених експертиз.
