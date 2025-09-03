В Одесі суд оштрафував військового за трофейний багнет

Молоток судді. Фото ілюстративне: Tapanakornkaow

В Одесі судили військового, який зберігав у машині трофейний багнет-ніж від автомата Калашнікова. Чоловік визнав провину і пояснив, що зброю забрав із фронту. Суд врахував його поранення, інвалідність та участь у бойових діях і призначив штраф.



Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Подробиці справи

Обвинувачений — молодший сержант, інструктор навчального батальйону, інвалід І групи, який отримав поранення під час бойових дій. У лютому цього року він перевозив у своєму BMW трофейний багнет-ніж 6х4 до автоматів АКМ та АК-74. Зброю знайшли та вилучили поліцейські під час огляду автомобіля на Миколаївській дорозі в Одесі.



На суді військовий визнав провину та пояснив, що забрав ніж із фронту. Він щиро розкаявся і попросив суворо не карати його.

Рішення суду

Суд врахував, що чоловік раніше не мав проблем із законом, утримує дитину, має позитивні характеристики з місця служби та є учасником бойових дій. Зрештою йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень і зобов’язали сплатити 1514 гривень за проведені експертизи. Вилучений багнет суд вирішив передати на потреби Збройних сил України.

