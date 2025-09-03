Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Зберігав в авто трофей з фронту — як покарали військового з Одеси

Зберігав в авто трофей з фронту — як покарали військового з Одеси

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 01:36
В Одесі суд оштрафував військового за трофейний багнет
Молоток судді. Фото ілюстративне: Tapanakornkaow

В Одесі судили військового, який зберігав у машині трофейний багнет-ніж від автомата Калашнікова. Чоловік визнав провину і пояснив, що зброю забрав із фронту. Суд врахував його поранення, інвалідність та участь у бойових діях і призначив штраф.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Подробиці справи

Обвинувачений — молодший сержант, інструктор навчального батальйону, інвалід І групи, який отримав поранення під час бойових дій. У лютому цього року він перевозив у своєму BMW трофейний багнет-ніж 6х4 до автоматів АКМ та АК-74. Зброю знайшли та вилучили поліцейські під час огляду автомобіля на Миколаївській дорозі в Одесі.

На суді військовий визнав провину та пояснив, що забрав ніж із фронту. Він щиро розкаявся і попросив суворо не карати його.

Реклама
Читайте також:

Рішення суду

Суд врахував, що чоловік раніше не мав проблем із законом, утримує дитину, має позитивні характеристики з місця служби та є учасником бойових дій. Зрештою йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень і зобов’язали сплатити 1514 гривень за проведені експертизи. Вилучений багнет суд вирішив передати на потреби Збройних сил України.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Кіровоградській області притягнули до кримінальної відповідальності винуватця смертельної ДТП. Також ми писали, що у Києві судили охоронця, який не пускав людей в укриття.

Одеса суд армія Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації