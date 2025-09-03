В Одессе суд оштрафовал военного за трофейный штык

Хранил в авто трофей с фронта — как наказали военного из Одессы
В Одессе судили военного, который хранил в машине трофейный штык-нож от автомата Калашникова. Мужчина признал вину и объяснил, что оружие забрал с фронта. Суд учел его ранения, инвалидность и участие в боевых действиях и назначил штраф.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
Обвиняемый — младший сержант, инструктор учебного батальона, инвалид І группы, получивший ранение во время боевых действий. В феврале этого года он перевозил в своем BMW трофейный штык-нож 6х4 к автоматам АКМ и АК-74. Нож нашли и изъяли полицейские при осмотре автомобиля на Николаевской дороге в Одессе.
На суде военный признал вину и объяснил, что забрал нож с фронта. Он искренне раскаялся и попросил строго не наказывать его.
Решение суда
Суд учел, что мужчина ранее не имел проблем с законом, содержит ребенка, имеет положительные характеристики с места службы и является участником боевых действий. В конце концов ему назначили штраф в размере 17 тысяч гривен и обязали уплатить 1514 гривен за проведенные экспертизы. Изъятый штык суд решил передать на нужды Вооруженных сил Украины.
