Главная Одесса Хранил в авто трофей с фронта — как наказали военного из Одессы

Хранил в авто трофей с фронта — как наказали военного из Одессы

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 01:36
В Одессе суд оштрафовал военного за трофейный штык
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Tapanakornkaow

В Одессе судили военного, который хранил в машине трофейный штык-нож от автомата Калашникова. Мужчина признал вину и объяснил, что оружие забрал с фронта. Суд учел его ранения, инвалидность и участие в боевых действиях и назначил штраф.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Подробности дела

Обвиняемый — младший сержант, инструктор учебного батальона, инвалид І группы, получивший ранение во время боевых действий. В феврале этого года он перевозил в своем BMW трофейный штык-нож 6х4 к автоматам АКМ и АК-74. Нож нашли и изъяли полицейские при осмотре автомобиля на Николаевской дороге в Одессе.

На суде военный признал вину и объяснил, что забрал нож с фронта. Он искренне раскаялся и попросил строго не наказывать его.

Решение суда

Суд учел, что мужчина ранее не имел проблем с законом, содержит ребенка, имеет положительные характеристики с места службы и является участником боевых действий. В конце концов ему назначили штраф в размере 17 тысяч гривен и обязали уплатить 1514 гривен за проведенные экспертизы. Изъятый штык суд решил передать на нужды Вооруженных сил Украины.

Напомним, мы сообщали, что в Кировоградской области привлекли к уголовной ответственности виновника смертельного ДТП. Также мы писали, что в Киеве судили охранника, который не пускал людей в укрытие.

Одесса суд армия Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
