В Одесі судили солдата за крадіжку в АТБ під час війни

Військовий крав в магазині продукти— що вирішив одеський суд
В Одесі військовослужбовець, під час воєнного стану крав продукти в супермаркеті. Чоловік виніс з товару на декілька тисяч гривень. На суді він визнав провину та розкаявся.
Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.
Крадіжка і покарання
В Одесі солдат вкрав в магазині АТБ 8 банок ікри "Norven", кілька пачок фісташок і шоколад "Roshen Nut". Частину товарів він оплатив на касі, але інші заховав і виніс повз касу. Загальна сума крадіжки склала 3 527 гривень.
У суді він визнав провину, розкаявся, і підтвердив усі обставини злочину. Суд врахував, що чоловік раніше не мав судимостей і не перебував на обліку в нарколога чи психіатра, але зазначив його негативну характеристику за місцем служби. Чоловіка визнали винним за крадіжку в умовах воєнного стану. Військовослужбовцю призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.
