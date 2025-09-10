В Одесі судили солдата за крадіжку в АТБ під час війни

Суддівський молоток. Фото: Pexels

В Одесі військовослужбовець, під час воєнного стану крав продукти в супермаркеті. Чоловік виніс з товару на декілька тисяч гривень. На суді він визнав провину та розкаявся.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Крадіжка і покарання

В Одесі солдат вкрав в магазині АТБ 8 банок ікри "Norven", кілька пачок фісташок і шоколад "Roshen Nut". Частину товарів він оплатив на касі, але інші заховав і виніс повз касу. Загальна сума крадіжки склала 3 527 гривень.

У суді він визнав провину, розкаявся, і підтвердив усі обставини злочину. Суд врахував, що чоловік раніше не мав судимостей і не перебував на обліку в нарколога чи психіатра, але зазначив його негативну характеристику за місцем служби. Чоловіка визнали винним за крадіжку в умовах воєнного стану. Військовослужбовцю призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

