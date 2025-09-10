Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Військовий крав в магазині продукти— що вирішив одеський суд

Військовий крав в магазині продукти— що вирішив одеський суд

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 01:36
В Одесі судили солдата за крадіжку в АТБ під час війни
Суддівський молоток. Фото: Pexels

 

В Одесі військовослужбовець, під час воєнного стану крав продукти в супермаркеті. Чоловік виніс з товару на декілька тисяч гривень. На суді він визнав провину та розкаявся.

Реклама
Читайте також:

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Крадіжка і покарання

В Одесі солдат вкрав в магазині АТБ 8 банок ікри "Norven", кілька пачок фісташок і шоколад "Roshen Nut". Частину товарів він оплатив на касі, але інші заховав і виніс повз касу. Загальна сума крадіжки склала 3 527 гривень.

У суді він визнав провину, розкаявся, і підтвердив усі обставини злочину. Суд врахував, що чоловік раніше не мав судимостей і не перебував на обліку в нарколога чи психіатра, але зазначив його негативну характеристику за місцем служби. Чоловіка визнали винним за крадіжку в умовах воєнного стану. Військовослужбовцю призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі судили військового, який зберігав та продавав наркотики. Також ми повідомляли, що у Харкові судять росіянина, який вбивав українських полонених.

Одеса крадіжка армія Одеська область Кримінал Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації