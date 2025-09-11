Контрабанда наркотиков Одесса - женщину задержали на границе

Задержанная женщина на КПП. Фото: Одесская областная прокуратура

Жительница Кривого Рога пыталась перевезти более полукилограмма психотропных веществ в Румынию. На пункте пропуска "Орловка" ее разоблачили служебные собаки.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Перевозка наркотиков

В Одессе арестовали женщину, которую подозревают в попытке контрабанды особо опасных психотропных веществ. Следствие установило, что жительница Кривого Рога незаконно приобрела синтетический психостимулятор a-PVP весом более 500 граммов. Она расфасовала его в пять пакетов, обернула липкой лентой и спрятала в одежде на дне чемодана.

Женщина села на автобус "Харьков — Тбилиси" и отправилась за границу через пункт пропуска "Орловка" в Одесской области. Но во время таможенно-пограничного контроля две служебные собаки обнаружили чемодан с психотропами. На месте женщину задержали. По закону ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

