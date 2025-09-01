В Одессе ликвидировали лабораторию с психотропами

Подпольная лаборатория. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе задержали мужчину, который организовал нарколабораторию у себя дома. Злоумышленник находится под стражей без права на залог. Ему грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Детали дела

В Пересыпском районе Одессы 48-летний мужчина обустроил в частном доме лабораторию для изготовления особо опасных психотропных веществ. Он закупал специальное химическое оборудование и прекурсоры, а готовые наркотики отправлял по почте "клиентам".

Во время обысков правоохранители изъяли каннабис, амфетамин, 4-MMC и более 23 кг прекурсоров. По словам прокуратуры, мужчина лично перевозил вещества и организовывал производство психотропов.

Наркотические вещества в пакетиках. Фото: Прокуратура

Бутылки с опасными веществами. Фото: Прокуратура

Как наказали

Мужчине предъявили обвинение по нескольким статьям: организация места для незаконного изготовления психотропов, незаконное приобретение и хранение оборудования и прекурсоров, изготовление и хранение наркотиков с целью сбыта, совершенное повторно. Ему грозит до 12 лет заключения.

