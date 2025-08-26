Видео
Одесса

Заработок на криптовалюте — в Одессе задержали мошенника

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 16:17
Мошенник обманул одесситов на миллионы на фейковой торговле криптовалютой
Фигурант после задержания. Фото: Национальная полиция Украины

Житель Одессы уговаривал горожан вложиться в торговлю криптовалютой и таким образом обманул граждан более чем на 42 миллиона гривен. Однако дельца разоблачили правоохранители, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Читайте также:

Подробности дела

32-летний житель Одессы, в сговоре с сообщником, в кругу знакомых выдавал себя за так называемого трейдера — специалиста по торговле криптовалютой. Фигурант убеждал людей в возможности получения больших прибылей при условии вложения средств в его криптоторговлю.

Для создания иллюзии легитимности бизнеса, фигурант арендовал помещение в Одессе, которое позиционировал как офис. Именно там он проводил встречи с потенциальными инвесторами, демонстрируя мнимую успешность.

Чтобы укрепить доверие, подозреваемый возвращал небольшие суммы в виде "заработанных процентов". Это создавало впечатление реальной прибыли и побуждало потерпевших вкладывать еще больше. На самом деле никаких торгов на криптобиржах не осуществлялось. При этом все средства, а это более 42 млн грн, мужчина переводил на подконтрольные счета и криптокошельки, а затем тратил на собственные нужды.

None - фото 1
Задержание фигуранта. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием, то есть мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о мошенниках, которые собирали деньги от имени Олега Кипера. А также о задержании директора фейковой фирмы.

Одесса криптовалюта мошенничество Новости Одессы задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
