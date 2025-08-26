Шахрай ошукав одеситів на мільйони на фейковій торгівлі криптовалютою

Фігурант після затримання. Фото: Національна поліція України

Житель Одеси вмовляв містян вкластися у торгівлю криптовалютою і таким чином ошукав громадян на понад 42 мільйони гривень. Однак ділка викрили правоохоронці, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Подробиці справи

32-річний житель Одеси, у змові зі спільником, у колі знайомих видавав себе за так званого трейдера – фахівця з торгівлі криптовалютою. Фігурант переконував людей у можливості отримання великих прибутків за умови вкладення коштів у його криптоторгівлю.

Для створення ілюзії легітимності бізнесу фігурант орендував приміщення в Одесі, яке позиціонував як офіс. Саме там він проводив зустрічі з потенційними інвесторами, демонструючи уявну успішність.

Щоб зміцнити довіру, підозрюваний повертав невеликі суми у вигляді "зароблених відсотків". Це створювало враження реального прибутку та спонукало потерпілих вкладати ще більше. Насправді жодних торгів на криптобіржах не здійснювалося. При цьому усі кошти, а це понад 42 млн грн, чоловік переводив на підконтрольні рахунки та криптогаманці, а потім витрачав на власні потреби.

Затримання фігуранта. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

