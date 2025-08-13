Видео
Главная Одесса Собирали деньги от имени главы Одесской ОВА — схема мошенников

Собирали деньги от имени главы Одесской ОВА — схема мошенников

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 16:23
Мошенники просили деньги якобы на ВСУ от имени главы Одесской ОГА Олега Кипера
Задержание фигуранта. Фото: ГУНП Украины

Группа мошенников рассылала фейковые сообщения от имени главы Одесской ОВА с просьбой прислать средства на ВСУ. Один из подозреваемых сегодня был задержан правоохранителями, ему грозит до 8 лет заключения.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Читайте также:

Подробности дела

Киберполиция задержала одного из участников группы мошенников, которые рассылали фейковые сообщения с просьбой перевести деньги "на помощь ВСУ", прикрываясь именем главы Одесской ОВА Олега Кипера. Злоумышленники даже создали поддельные документы и фейковый Telegram-аккаунт. Донаты подозреваемые переводили на карточки и счета, оформленные на подставных лиц.

Во время обыска у одного из фигурантов из Киева изъяли мобильные телефоны, банковские и сим-карты, которые использовались в преступной деятельности.

Возможно, это изображение зажигалка, цифровой электропроигрыватель, телефон, кожаный кошелек и текст
Изъятые карточки и телефоны. Фото: ГУНП Украины

Какое наказание грозит

Мужчине объявили подозрение по ст. 190 УК Украины (мошенничество). Ему грозит до 8 лет заключения. По решению суда фигурант помещен под домашний арест.

Напомним, недавно мы писали о борьбе с парковками у одесского побережья. А также о мошеннике, который уговаривал инвестировать в фейковую фирму.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
