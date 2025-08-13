Мошенники просили деньги якобы на ВСУ от имени главы Одесской ОГА Олега Кипера

Задержание фигуранта. Фото: ГУНП Украины

Группа мошенников рассылала фейковые сообщения от имени главы Одесской ОВА с просьбой прислать средства на ВСУ. Один из подозреваемых сегодня был задержан правоохранителями, ему грозит до 8 лет заключения.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Подробности дела

Киберполиция задержала одного из участников группы мошенников, которые рассылали фейковые сообщения с просьбой перевести деньги "на помощь ВСУ", прикрываясь именем главы Одесской ОВА Олега Кипера. Злоумышленники даже создали поддельные документы и фейковый Telegram-аккаунт. Донаты подозреваемые переводили на карточки и счета, оформленные на подставных лиц.

Во время обыска у одного из фигурантов из Киева изъяли мобильные телефоны, банковские и сим-карты, которые использовались в преступной деятельности.

Изъятые карточки и телефоны. Фото: ГУНП Украины

Какое наказание грозит

Мужчине объявили подозрение по ст. 190 УК Украины (мошенничество). Ему грозит до 8 лет заключения. По решению суда фигурант помещен под домашний арест.

