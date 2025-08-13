Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Борьба с парковками в Одессе — доступ к морю открыт

Борьба с парковками в Одессе — доступ к морю открыт

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 14:03
В Одессе прокуратура проверяет шлагбаумы у побережья - каким образом
Проверка парковок. Фото: Одесская областная прокуратура

Одесская областная прокуратура начала проверку парковочных площадок города. В результате правоохранители уже зафиксировали нарушение закона служащими КП "Одестранспарксервис" и дементировали несколько шлагбаумов у побережья.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

Прокуратура расследует факты злоупотребления своим положением должностными лицами КП "Одестранспарксервис" и одного из департаментов городского совета. В частности следствие фиксирует нарушения при заключении договоров с предпринимателями по эксплуатации площадок для платной парковки транспорта в Одессе и Одесском районе.

В документации, по данным следствия, уменьшена фактическая площадь, а на самих объектах установлены шлагбаумы. В ходе ряда обысков правоохранители уже приняли меры для освобождения парковочных площадок от шлагбаумов с целью беспрепятственного доступа отдыхающих к побережью Черного моря.

None - фото 1
Снос шлагбаумов. Фото: Одесская областная прокуратура
None - фото 2
Парковка после проверки. Фото: Одесская областная прокуратура
None - фото 3
Парковка не работает. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Прокуратура квалифицирует действия фигурантов по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью). Дельцам грозит от 3 до 6 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о том, что сейчас продолжается проверка счетчиков. А также о том, что ищут правоохранители в учебных заведениях Одесской области.

Одесса парковка прокуратура Новости Одессы проверки
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации