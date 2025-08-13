В Одессе прокуратура проверяет шлагбаумы у побережья - каким образом

Проверка парковок. Фото: Одесская областная прокуратура

Одесская областная прокуратура начала проверку парковочных площадок города. В результате правоохранители уже зафиксировали нарушение закона служащими КП "Одестранспарксервис" и дементировали несколько шлагбаумов у побережья.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Подробности дела

Прокуратура расследует факты злоупотребления своим положением должностными лицами КП "Одестранспарксервис" и одного из департаментов городского совета. В частности следствие фиксирует нарушения при заключении договоров с предпринимателями по эксплуатации площадок для платной парковки транспорта в Одессе и Одесском районе.

В документации, по данным следствия, уменьшена фактическая площадь, а на самих объектах установлены шлагбаумы. В ходе ряда обысков правоохранители уже приняли меры для освобождения парковочных площадок от шлагбаумов с целью беспрепятственного доступа отдыхающих к побережью Черного моря.

Снос шлагбаумов. Фото: Одесская областная прокуратура

Парковка после проверки. Фото: Одесская областная прокуратура

Парковка не работает. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Прокуратура квалифицирует действия фигурантов по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью). Дельцам грозит от 3 до 6 лет заключения.

