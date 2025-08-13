Відео
Головна Одеса Боротьба з паркінгами в Одесі — доступ до моря відкрито

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 14:03
В Одесі прокуратура перевіряє шлагбауми біля узбережжя - яким чином
Перевірка паркінгів. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одеська обласна прокуратура почала перевірку паркувальних майданчиків міста. Внаслідок цього правоохоронці вже зафіксували порушення закону службовцями КП "Одестранспарксервіс" та демонтували кілька шлагбаумів біля узбережжя.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Подробиці справи

Прокуратура розслідує факти зловживання своїм становищем службовими особами КП "Одестранспарксервіс" та одного з департаментів міської ради. Зокрема, слідство фіксує порушення при укладанні договорів з підприємцями щодо експлуатації майданчиків для платного паркування транспорту в Одесі та Одеському районі.

В документації, за даними слідства, зменшена фактична площа, а на самих об'єктах встановлено шлагбауми. Під час низки обшуків правоохоронці вже вжили заходів для звільнення паркувальних майданчиків від шлагбаумів з метою безперешкодного доступу відпочивальників до узбережжя Чорного моря.

None - фото 1
Знесення шлагбаумів. Фото: Одеська обласна прокуратура
None - фото 2
Паркування після перевірки. Фото: Одеська обласна прокуратура
None - фото 3
Паркінг не працює. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Прокуратура кваліфікує дії фігурантів за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою). Ділкам загрожує від 3 до 6 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що наразі триває перевірка лічильників. А також про те, що шукають правоохоронці у закладах освіти Одещини.

