Шахраї просили гроші нібито на ЗСУ від імені голови Одеської ОВА Олега Кіпера

Затримання фігуранта. Фото: ГУНП України

Група шахраїв розсилала фейкові повідомлення від імені очільника Одеської ОВА з проханням надіслати кошти на ЗСУ. Одного з підозрюваних сьогодні було затримано правоохоронцями, йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

Кіберполіція затримала одного з учасників групи шахраїв, які розсилали фейкові повідомлення з проханням переказати гроші "на допомогу ЗСУ", прикриваючись іменем очільника Одеської ОВА Олега Кіпера. Зловмисники навіть створили підроблені документи та фейковий Telegram-акаунт. Донати підозрювані переказували на картки та рахунки, оформлені на підставних осіб.

Під час обшуку в одного з фігурантів з Києва вилучили мобільні телефони, банківські та сім-картки, які використовувалися у злочинній діяльності.

Вилучені картки і телефони. Фото: ГУНП України

Яке покарання загрожує

Чоловіку оголосили підозру за ст. 190 КК України (шахрайство). Йому загрожуює до 8 років ув’язнення. За рішенням суду фігуранта поміщено під домашній арешт.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про боротьбу із парковками біля одеського узбережжя. А також про шахрая, який вмовляв інвестувати у фейкову фірму.