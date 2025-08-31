Задержали водителя автобуса после ДТП на Николаевщине

Полиция задержала водителя рейсового автобуса. Фото: Нацполиция

Появились новые подробности ночной аварии в Баштанском районе. Рейсовый автобус "Одесса — Днепр" слетел с дороги и перевернулся, унеся жизни трех пассажиров. Полиция уже задержала водителя, которого подозревают в нарушении правил дорожного движения.

Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Сообщение полиции. Фото: скриншот с facebook

Подробности аварии на Николаевщине

По данным правоохранителей, трагедия произошла ночью 31 августа возле железнодорожного переезда между Новым Бугом и Казанкой. 46-летний водитель Volkswagen Crafter не справился с управлением, автобус вылетел в кювет, перевернулся и врезался в здание поста дежурного.

В салоне находилось 20 человек. На месте погибли 17-летняя девушка и пожилые супруги 66 и 70 лет. Еще 11 пассажиров, среди них двое детей 6 и 12 лет, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы.

Перевернутый автобус. Фото: Нацполиция

Полиция задержала водителя автобуса

Водителя автобуса следователи задержали в процессуальном порядке. Против него открыли уголовное производство по статье нарушение ПДД. Ему грозит до 10 лет заключения и лишение права управлять транспортными средствами.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства трагедии и просит очевидцев предоставить любую информацию по телефонам 093 714 45 20 или 102.

