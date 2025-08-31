ДТП в Баштанском районе: погибли пассажиры микроавтобуса

Авария на Николаевщине — рейсовый микроавтобус попал в ДТП
В Баштанском районе произошла смертельная авария с участием рейсового микроавтобуса. Дорожно-транспортное происшествие унесло жизни трех человек, среди них — несовершеннолетняя девушка.
Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.
Авария на Николаевщине
По предварительной информации полиции, ДТП случилось ночью 31 августа около 02:00 между поселками Новый Буг и Казанка, на пересечении автодороги Н-11 "Днепр — Николаев" и железнодорожного пути. Микроавтобус Volkswagen Crafter, который осуществлял регулярные перевозки, перевозил 18 пассажиров.
Погибшие в ДТП
На месте погибли 17-летняя девушка и мужчина пожилого возраста. Еще одна 66-летняя пассажирка умерла в медучреждении, куда ее доставили медики. Других пострадавших, среди которых были и дети, скорая помощь развезла в больницы.
Правоохранители работают непосредственно на месте аварии, документируют все детали и ищут причины трагедии.
Напомним, в Одесской области 30 августа произошло дорожно-транспортное происшествие, в аварию попал мэр Рени Игорь Плехов. Также мы писали, что в Киеве в аварии погиб правоохранитель.
Читайте Новини.LIVE!