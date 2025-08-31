Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Аварія на Миколаївщині — рейсовий мікроавтобус потрапив у ДТП

Аварія на Миколаївщині — рейсовий мікроавтобус потрапив у ДТП

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 10:59
ДТП у Баштанському районі: загинули пасажири мікроавтобуса
На Миколаївщині рейсовий мікроавтобус потрапив у ДТП. Фото: Нацполіція

У Баштанському районі сталася смертельна аварія за участі рейсового мікроавтобуса. Дорожньо-транспортна пригода забрала життя трьох людей, серед них — неповнолітня дівчина.

Про це у неділю, 31 серпня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Миколаївській області.

Реклама
Читайте також:
Аварія на Миколаївщині — рейсовий мікроавтобус потрапив у ДТП - фото 1
Допис поліції. Фото: скриншот з facebook

Аварія на Миколаївщині

За попередньою інформацією поліції, ДТП трапилася вночі 31 серпня близько 02:00 між селищами Новий Буг та Казанка, на перетині автодороги Н-11 "Дніпро — Миколаїв" і залізничної колії. Мікроавтобус Volkswagen Crafter, який здійснював регулярні перевезення, перевозив 18 пасажирів.

Загиблі у ДТП

На місці загинули 17-річна дівчина та чоловік літнього віку. Ще одна 66-річна пасажирка померла у медзакладі, куди її доставили медики. Інших постраждалих, серед яких були діти, швидка допомога розвезла до лікарень.

Правоохоронці працюють безпосередньо на місці аварії, документують усі деталі та шукають причини трагедії. 

Нагадаємо, в Одеській області 30 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода, в аварію потрапив мер Рені Ігор Плехов. Також ми писали, що у Києві в аварії загинув правоохоронець.

ДТП смерть аварія Миколаїв Миколаївська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації