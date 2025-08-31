ДТП у Баштанському районі: загинули пасажири мікроавтобуса

На Миколаївщині рейсовий мікроавтобус потрапив у ДТП. Фото: Нацполіція

У Баштанському районі сталася смертельна аварія за участі рейсового мікроавтобуса. Дорожньо-транспортна пригода забрала життя трьох людей, серед них — неповнолітня дівчина.

Про це у неділю, 31 серпня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Миколаївській області.

Допис поліції. Фото: скриншот з facebook

Аварія на Миколаївщині

За попередньою інформацією поліції, ДТП трапилася вночі 31 серпня близько 02:00 між селищами Новий Буг та Казанка, на перетині автодороги Н-11 "Дніпро — Миколаїв" і залізничної колії. Мікроавтобус Volkswagen Crafter, який здійснював регулярні перевезення, перевозив 18 пасажирів.

Загиблі у ДТП

На місці загинули 17-річна дівчина та чоловік літнього віку. Ще одна 66-річна пасажирка померла у медзакладі, куди її доставили медики. Інших постраждалих, серед яких були діти, швидка допомога розвезла до лікарень.

Правоохоронці працюють безпосередньо на місці аварії, документують усі деталі та шукають причини трагедії.

