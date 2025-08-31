Кремлівські фейки знову "потягнули" Одесу після вбивства Парубія

Заворушення в Одесі 2 травня 2014 року. Фото: Theduran.com

Після вбивства Андрія Парубія російська пропаганда активізувала мережу ботів та інформаційних агентів. У соцмережах почали масово поширювати фейки, пов’язані з трагічними подіями в Одесі 2014 року.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомила заступниця головного редактора "Stopfake" Вікторія Романюк.

Росія запустила фейки про Одесу

Романюк вважає, що це типовий сценарій Кремля — використати смерть політика, щоб розбурхати старі рани та просунути наративи про "бандерівців" і "нацистів". Вона каже, що відразу після повідомлень про вбивство у мережі з’явилися сплановані вкиди.

"І в зв'язку з цим називали пана Парубія різними такими словами, що, мовляв, нарешті "знищили вбивцю, ката, головного бандерівця й нациста". Це те, що фактично одразу ми побачили в соціальних мережах, у тому числі в Twitter. Була активна хвиля розкрутки теми навколо подій в Одесі", — зазначила Романюк.

За її словами, мова йде не лише про випадкових ботів, а й про цілі мережі "інформаційних агентів", які Кремль використовує для створення ілюзії масової підтримки своїх тез. Такі кампанії покликані викликати емоційний резонанс і підживлювати внутрішні конфлікти в Україні.

"Це не просто випадкові дописи. Це мережа, яка запускається в ключові моменти, щоб повернути тему та активувати ворожий наратив. Вони спеціально підняли Одесу, використовуючи травму 2014 року", — каже Вікторія.

Масові заворушення в Одесі 2 травня 2014

Мова йде про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі. Тоді в центрі міста сталися сутички між проросійськими та проукраїнськими активістами. Заворушення завершилися пожежею у Будинку профспілок, де загинули понад 40 людей. Ця трагедія й досі використовується російською пропагандою як один із головних інструментів маніпуляцій.

Нагадаємо, на будівлі Верховної Ради України сьогодні приспустили державний прапор, аби вшанувати пам'ять політичного діяча Андрія Парубія. Крім того, керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет розповів, чи можуть бути повʼязані вбивства Андрія Парубія та Ірини Фаріон.