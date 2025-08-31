Кремлевские фейки снова "потянули" Одессу после убийства Парубия

Беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года. Фото: Theduran.com

После убийства Андрея Парубия российская пропаганда активизировала сеть ботов и информационных агентов. В соцсетях начали массово распространять фейки, связанные с трагическими событиями в Одессе 2014 года.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщила заместитель главного редактора "Stopfake" Виктория Романюк.

Россия запустила фейки об Одессе

Романюк считает, что это типичный сценарий Кремля — использовать смерть политика, чтобы взбудоражить старые раны и продвинуть нарративы о "бандеровцах" и "нацистах". Она говорит, что сразу после сообщений об убийстве в сети появились спланированные вбросы.

"И в связи с этим называли господина Парубия разными такими словами, что, мол, наконец "уничтожили убийцу, палача, главного бандеровца и нациста". Это то, что фактически сразу мы увидели в социальных сетях, в том числе в Twitter. Была активная волна раскрутки темы вокруг событий в Одессе", — отметила Романюк.

По ее словам, речь идет не только о случайных ботах, но и о целых сетях "информационных агентов", которые Кремль использует для создания иллюзии массовой поддержки своих тезисов. Такие кампании призваны вызвать эмоциональный резонанс и подпитывать внутренние конфликты в Украине.

"Это не просто случайные сообщения. Это сеть, которая запускается в ключевые моменты, чтобы вернуть тему и активировать враждебный нарратив. Они специально подняли Одессу, используя травму 2014 года", — говорит Виктория.

Массовые беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года

Речь идет о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. Тогда в центре города произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Беспорядки завершились пожаром в Доме профсоюзов, где погибли более 40 человек. Эта трагедия до сих пор используется российской пропагандой как один из главных инструментов манипуляций.

Напомним, на здании Верховной Рады Украины сегодня приспустили государственный флаг, чтобы почтить память политического деятеля Андрея Парубия. Кроме того, руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет рассказал, могут ли быть связаны убийства Андрея Парубия и Ирины Фарион.