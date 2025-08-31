Видео
У побережья Одессы корабль подорвался на мине — видео

У побережья Одессы корабль подорвался на мине — видео

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 11:45
Возле Одессы подорвалось гражданское судно
Корабель подорвался на мине в море. Фото иллюстративное: кадр из видео

У побережья Одессы прогремели мощные взрывы — гражданское грузовое судно подорвалось на неустановленном взрывном устройстве. Судно получило повреждения.

Информацию "Суспільному" подтвердил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Судно подорвалось на мине

"Неподалеку от одесского побережья гражданское судно подорвалось на взрывном предмете. Сейчас идет осмотр судна, вероятно, дальше оно продолжит движение. Пострадавших среди экипажа нет", — сообщил Плетенчук в комментарии Суспільному.

Очевидцы рассказывают, что взрывы были слышны даже на пляжах. Люди в испуге покидали побережье, когда увидели столб дыма.

Минная опасность в Черном море

Отметим, что штормы осенью усиливают минную опасность. Есть высокий риск срыва морских мин с якорей, их дрейфования к побережью и возможных неконтролируемых подрывов. Пребывание в пляжной зоне является крайне опасным. В случае обнаружения мин или похожих предметов нельзя к ним прикасаться.

Контакты экстренных служб:

  • Медицинская помощь: 103
  • Патрульная служба: 102
  • Коммунальная помощь: 15-01

Напомним, некоторые взрывоопасные предметы оказались у берегов Одесской области после подрыва Каховской ГЭС и они постоянно дрейфуют во время штормов, на днях в Черном море была найдена речная мина, которую вынесло из Днепра. Также мы писали, что официально закрытые пляжи в Затоке Одесской области уже через сутки после подрыва людей на минах были переполнены отдыхающими.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
