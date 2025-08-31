Возле Одессы подорвалось гражданское судно

Корабель подорвался на мине в море. Фото иллюстративное: кадр из видео

У побережья Одессы прогремели мощные взрывы — гражданское грузовое судно подорвалось на неустановленном взрывном устройстве. Судно получило повреждения.

Информацию "Суспільному" подтвердил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Судно подорвалось на мине

"Неподалеку от одесского побережья гражданское судно подорвалось на взрывном предмете. Сейчас идет осмотр судна, вероятно, дальше оно продолжит движение. Пострадавших среди экипажа нет", — сообщил Плетенчук в комментарии Суспільному.

Очевидцы рассказывают, что взрывы были слышны даже на пляжах. Люди в испуге покидали побережье, когда увидели столб дыма.

Минная опасность в Черном море

Отметим, что штормы осенью усиливают минную опасность. Есть высокий риск срыва морских мин с якорей, их дрейфования к побережью и возможных неконтролируемых подрывов. Пребывание в пляжной зоне является крайне опасным. В случае обнаружения мин или похожих предметов нельзя к ним прикасаться.

Контакты экстренных служб:

Медицинская помощь: 103

Патрульная служба: 102

Коммунальная помощь: 15-01

Напомним, некоторые взрывоопасные предметы оказались у берегов Одесской области после подрыва Каховской ГЭС и они постоянно дрейфуют во время штормов, на днях в Черном море была найдена речная мина, которую вынесло из Днепра. Также мы писали, что официально закрытые пляжи в Затоке Одесской области уже через сутки после подрыва людей на минах были переполнены отдыхающими.