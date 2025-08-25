Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Опасное море — в акватории находят и речные мины

Опасное море — в акватории находят и речные мины

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 12:05
Мины в Черном море после подрыва Каховской ГЭС - каким образом попадают в Одесскую область
Мина в море. Фото иллюстративное: EPA/UPG

В Черном море находят все больше мин различных типов, которые постоянно дрейфуют по побережью Одесской области. А разминировать акваторию полностью пока не позволяет ситуация с безопасностью, ведь еще продолжается война.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Реклама
Читайте также:

Угрозы на море

Минная угроза в Черном море остается серьезной. Некоторые взрывоопасные предметы оказались у берегов Одесской области после подрыва Каховской ГЭС и они постоянно дрейфуют во время штормов. Так, в Черном море была найдена речная мина, которую вынесло из Днепра.

По словам спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука полностью обследовать акваторию сейчас было бы возможно, но крайне опасно и требовало бы значительного ресурса.

"Обследовать конечно можно, хотя на самом деле это речь об огромных акваториях и территориях. Но для этого нужны соответствующие ресурсы и составляющая безопасности, которая позволит это делать безопасно для тех, кто этим будет заниматься. Поэтому мы в первую очередь сосредотачиваемся на разминировании акватории, которая обеспечивает безопасность гражданского судоходства",— говорит спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также отметил, что вопрос безопасности пляжей контролируют не военные, а местные власти и спасатели ГСЧС.

Напомним, недавно мы писали об усиленных проверках на пляжах Одесской области. А также о том, что Затока сейчас вообще закрыта для купания.

Одесса Черное море Новости Одессы война в Украине Дмитрий Плетенчук
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации