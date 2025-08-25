Мины в Черном море после подрыва Каховской ГЭС - каким образом попадают в Одесскую область

Мина в море. Фото иллюстративное: EPA/UPG

В Черном море находят все больше мин различных типов, которые постоянно дрейфуют по побережью Одесской области. А разминировать акваторию полностью пока не позволяет ситуация с безопасностью, ведь еще продолжается война.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Угрозы на море

Минная угроза в Черном море остается серьезной. Некоторые взрывоопасные предметы оказались у берегов Одесской области после подрыва Каховской ГЭС и они постоянно дрейфуют во время штормов. Так, в Черном море была найдена речная мина, которую вынесло из Днепра.

По словам спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука полностью обследовать акваторию сейчас было бы возможно, но крайне опасно и требовало бы значительного ресурса.

"Обследовать конечно можно, хотя на самом деле это речь об огромных акваториях и территориях. Но для этого нужны соответствующие ресурсы и составляющая безопасности, которая позволит это делать безопасно для тех, кто этим будет заниматься. Поэтому мы в первую очередь сосредотачиваемся на разминировании акватории, которая обеспечивает безопасность гражданского судоходства",— говорит спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также отметил, что вопрос безопасности пляжей контролируют не военные, а местные власти и спасатели ГСЧС.

Напомним, недавно мы писали об усиленных проверках на пляжах Одесской области. А также о том, что Затока сейчас вообще закрыта для купания.