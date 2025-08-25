Міни у Чорному морі після підриву Каховської ГЕС - яким чином потрапляють до Одещини

Міна у морі. Фото ілюстративне: EPA/UPG

У Чорному морі знаходять все більше мін різних типів, які постійно дрейфують узбережжям Одещини. А розмінувати акваторію повністю наразі не дозволяє безпекова ситуація, адже ще триває війна.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Загрози на морі

Мінна загроза в Чорному морі залишається серйозною. Деякі вибухонебезпечні предмети опинилися біля берегів Одещини після підриву Каховської ГЕС і вони постійно дрейфують під час штормів. Так, у Чорному морі було знайдено річкову міну, яку винесло з Дніпра.

За словами речника ВМС України Дмитра Плетенчука повністю обстежити акваторію зараз було би можливо, але вкрай небезпечно та потребувало би багато ресурсу.

"Обстежити звісно можна, хоча насправді це мова пр овеличезні акваторії і території. Але для цього потрібні відповідні ресурси і безпекова складова, яка дозволить це робити безпечно для тим, хто цим буде займатися. Тому ми в першу чегу зосереджуємося на розмінуванні акваторії, яка забезпечує безпеку цивільного судноплавства",— каже речник ВМС Укрїни Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також зазначив, що питання безпеки пляжів контролюють не військові, а місцева влада та рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про посилені перевірки на пляжах Одещини. А також про те, що Затока наразі взагалі закрита для купання.