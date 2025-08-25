Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Небезпечне море — в акваторії знаходять і річкові міни

Небезпечне море — в акваторії знаходять і річкові міни

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 12:05
Міни у Чорному морі після підриву Каховської ГЕС - яким чином потрапляють до Одещини
Міна у морі. Фото ілюстративне: EPA/UPG

У Чорному морі знаходять все більше мін різних типів, які постійно дрейфують узбережжям Одещини. А розмінувати акваторію повністю наразі не дозволяє безпекова ситуація, адже ще триває війна.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Реклама
Читайте також:

Загрози на морі

Мінна загроза в Чорному морі залишається серйозною. Деякі вибухонебезпечні предмети опинилися біля берегів Одещини після підриву Каховської ГЕС і вони постійно дрейфують під час штормів. Так, у Чорному морі було знайдено річкову міну, яку винесло з Дніпра.

За словами речника ВМС України Дмитра Плетенчука повністю обстежити акваторію зараз було би можливо, але вкрай небезпечно та потребувало би багато ресурсу.

"Обстежити звісно можна, хоча насправді це мова пр овеличезні акваторії і території. Але для цього потрібні відповідні ресурси і безпекова складова, яка дозволить це робити безпечно для тим, хто цим буде займатися. Тому ми в першу чегу зосереджуємося на розмінуванні акваторії, яка забезпечує безпеку цивільного судноплавства",— каже речник ВМС Укрїни Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також зазначив, що питання безпеки пляжів контролюють не військові, а місцева влада та рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про посилені перевірки на пляжах Одещини. А також про те, що Затока наразі взагалі закрита для купання.

Одеса Чорне море Новини Одеси війна в Україні Дмитро Плетенчук
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації