Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Біля узбережжя Одеси корабель підірвався на міні — відео

Біля узбережжя Одеси корабель підірвався на міні — відео

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 11:45
Біля Одеси підірвалося цивільне судно
Корабель підірвався на міні в морі. Фото ілюстративне: кадр з відео

Біля узбережжя Одеси пролунали потужні вибухи — цивільне вантажне судно підірвалося на невстановленому вибуховому пристрої. Судно отримало пошкодження.

Інформацію "Суспільному" підтвердив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Реклама
Читайте також:

Судно підірвалося на міні

"Неподалік від одеського узбережжя цивільне судно підірвалося на вибуховому предметі. Наразі триває огляд судна, ймовірно, далі воно продовжить рух. Постраждалих серед екіпажу немає", — повідомив Плетенчук у коментарі Суспільному.

Очевидці розповідають, що вибухи було чути навіть на пляжах. Люди налякано залишали узбережжя, коли побачили стовп диму.

Мінна небезпека у Чорному морі

Зазначимо, що шторми осінню посилюють мінну небезпеку. Є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися. 

Контакти екстрених служб:

  • Медична допомога: 103
  • Патрульна служба: 102
  • Комунальна допомога: 15-01

Нагадаємо, деякі вибухонебезпечні предмети опинилися біля берегів Одещини після підриву Каховської ГЕС і вони постійно дрейфують під час штормів, днями у Чорному морі було знайдено річкову міну, яку винесло з Дніпра. Також ми писали, що офіційно закриті пляжі в Затоці на Одещині вже через добу після підриву людей на мінах були переповнені відпочивальниками.

Одеса Чорне море корабель Одеська область Новини Одеси міна
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації