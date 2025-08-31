Біля Одеси підірвалося цивільне судно

Корабель підірвався на міні в морі. Фото ілюстративне: кадр з відео

Біля узбережжя Одеси пролунали потужні вибухи — цивільне вантажне судно підірвалося на невстановленому вибуховому пристрої. Судно отримало пошкодження.

Інформацію "Суспільному" підтвердив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Судно підірвалося на міні

"Неподалік від одеського узбережжя цивільне судно підірвалося на вибуховому предметі. Наразі триває огляд судна, ймовірно, далі воно продовжить рух. Постраждалих серед екіпажу немає", — повідомив Плетенчук у коментарі Суспільному.

Очевидці розповідають, що вибухи було чути навіть на пляжах. Люди налякано залишали узбережжя, коли побачили стовп диму.

Мінна небезпека у Чорному морі

Зазначимо, що шторми осінню посилюють мінну небезпеку. Є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися.

Контакти екстрених служб:

Медична допомога: 103

Патрульна служба: 102

Комунальна допомога: 15-01

Нагадаємо, деякі вибухонебезпечні предмети опинилися біля берегів Одещини після підриву Каховської ГЕС і вони постійно дрейфують під час штормів, днями у Чорному морі було знайдено річкову міну, яку винесло з Дніпра. Також ми писали, що офіційно закриті пляжі в Затоці на Одещині вже через добу після підриву людей на мінах були переповнені відпочивальниками.