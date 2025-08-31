Відео
Головна Одеса Аварія на Миколаївщині — поліція затримала водія мікроавтобуса

Аварія на Миколаївщині — поліція затримала водія мікроавтобуса

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 13:48
Затримали водія автобуса після ДТП на Миколаївщині
Поліція затримала водія рейсового автобуса. Фото: Нацполіція

З’явилися нові подробиці нічної аварії в Баштанському районі. Рейсовий автобус "Одеса — Дніпро" злетів з дороги та перекинувся, забравши життя трьох пасажирів. Поліція вже затримала водія, якого підозрюють у порушенні правил дорожнього руху.

Про це у неділю, 31 серпня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Миколаївській області.

Читайте також:
Аварія на Миколаївщині — поліція затримала водія мікроавтобуса - фото 1
Допис поліції. Фото: скриншот з facebook

Подробиці аварії на Миколаївщині

За даними правоохоронців, трагедія сталася вночі 31 серпня біля залізничного переїзду між Новим Бугом і Казанкою. 46-річний водій Volkswagen Crafter не впорався з керуванням, автобус вилетів у кювет, перевернувся та врізався у будівлю поста чергового.

У салоні перебувало 20 людей. На місці загинули 17-річна дівчина та літнє подружжя 66 і 70 років. Ще 11 пасажирів, серед них двоє дітей 6 і 12 років, отримали травми різного ступеня тяжкості й були доставлені до лікарень.

Аварія на Миколаївщині — поліція затримала водія мікроавтобуса - фото 2
Перевернутий автобус. Фото: Нацполіція

Поліція затримала водія автобуса

Водія автобуса слідчі затримали у процесуальному порядку. Проти нього відкрили кримінальне провадження за статтею порушення ПДР. Йому загрожує до 10 років ув’язнення та позбавлення права керувати транспортними засобами.

Поліція продовжує встановлювати всі обставини трагедії й просить очевидців надати будь-яку інформацію за телефонами 093 714 45 20 або 102.

Нагадаємо, після вбивства Андрія Парубія російська пропаганда у соцмережах почала масово поширювати фейки, пов’язані з трагічними подіями в Одесі 2014 року. Також ми писали, що біля узбережжя Одеси цивільне вантажне судно підірвалося на невстановленому вибуховому пристрої.

ДТП смерть аварія Миколаївська область Новини Одеси автобуси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
