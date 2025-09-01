Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Нарколабораторія у себе вдома — в Одесі затримали бізнесмена

Нарколабораторія у себе вдома — в Одесі затримали бізнесмена

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 13:33
В Одесі ліквідували лабораторію з психотропами
Підпільна лабораторія. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі затримали чоловіка, який організував нарколабораторію у себе вдома. Зловмисник перебуває під вартою без права на заставу. Йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

У Пересипському районі Одеси 48-річний чоловік облаштував у приватному будинку лабораторію для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин. Він закуповував спеціальне хімічне обладнання та прекурсори, а готові наркотики відправляв поштою "клієнтам".

Під час обшуків правоохоронці вилучили канабіс, амфетамін, 4-MMC та понад 23 кг прекурсорів. За словами прокуратури, чоловік особисто перевозив речовини та організовував виробництво психотропів.

Одеса
Наркотичні речовини у пакетиках. Фото: Прокуратура
Одеса
Пляшки з небезпечними речовинами. Фото: Прокуратура

Як покарали

Чоловіку висунули обвинувачення за кількома статтями: організація місця для незаконного виготовлення психотропів, незаконне придбання й зберігання обладнання та прекурсорів, виготовлення і зберігання наркотиків із метою збуту, вчинене повторно. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який зберігав канабіс. Також ми писали, що на Миколаївщині затримали водія автобуса, який допустив ДТП.

Одеса наркотики Одеська область Новини Одеси лабораторія
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації