В Одесі ліквідували лабораторію з психотропами

Підпільна лабораторія. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі затримали чоловіка, який організував нарколабораторію у себе вдома. Зловмисник перебуває під вартою без права на заставу. Йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

У Пересипському районі Одеси 48-річний чоловік облаштував у приватному будинку лабораторію для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин. Він закуповував спеціальне хімічне обладнання та прекурсори, а готові наркотики відправляв поштою "клієнтам".

Під час обшуків правоохоронці вилучили канабіс, амфетамін, 4-MMC та понад 23 кг прекурсорів. За словами прокуратури, чоловік особисто перевозив речовини та організовував виробництво психотропів.

Наркотичні речовини у пакетиках. Фото: Прокуратура

Пляшки з небезпечними речовинами. Фото: Прокуратура

Як покарали

Чоловіку висунули обвинувачення за кількома статтями: організація місця для незаконного виготовлення психотропів, незаконне придбання й зберігання обладнання та прекурсорів, виготовлення і зберігання наркотиків із метою збуту, вчинене повторно. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який зберігав канабіс. Також ми писали, що на Миколаївщині затримали водія автобуса, який допустив ДТП.