В Одесі водій електросамокату попався напідпитку

Мотопатрульні на роботі. Фото ілюстративне; Патрульна поліція в Полтавській області

В Одесі водій електросамокату порушував правила дорожнього руху на вулиці Академіка Корольова. Він відмовився проходити огляд на алкогольне сп’яніння на місці та в медзакладі.

Про це повідомили в патрульній поліції Одеської області.

За що затримали

Мотоінспектори затримали водія електросамокату, який їхав із порушенням ПДР. Під час спілкування вони помітили, що чоловік був п'яним. Водій відмовився від проходження огляду як на місці, так і в медзакладі. На нього склали протокол керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. В поліції зазнали, що керування у нетверезому стані або відмова від огляду тягне штраф у розмірі 17 000 грн та позбавлення права керування на 1 рік.

