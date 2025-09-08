Відео
Головна Одеса В Одесі самокатник отримає штраф на 17 тис — за що

В Одесі самокатник отримає штраф на 17 тис — за що

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 19:56
В Одесі водій електросамокату попався напідпитку
Мотопатрульні на роботі. Фото ілюстративне; Патрульна поліція в Полтавській області

В Одесі водій електросамокату порушував правила дорожнього руху на вулиці Академіка Корольова. Він відмовився проходити огляд на алкогольне сп’яніння на місці та в медзакладі.

Про це повідомили в патрульній поліції Одеської області.

Читайте також:

За що затримали

Мотоінспектори затримали водія електросамокату, який їхав із порушенням ПДР. Під час спілкування вони помітили, що чоловік був п'яним. Водій відмовився від проходження огляду як на місці, так і в медзакладі. На нього склали протокол керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. В поліції зазнали, що керування у нетверезому стані або відмова від огляду тягне штраф у розмірі 17 000 грн та позбавлення права керування на 1 рік.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині ексвійськовий допомагав ухилянтам. Також ми писали, що в Одесі затримали диверсанта, який підпалював авто на замовлення.

Одеса поліція Одеська область Новини Одеси мотоцикл
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
