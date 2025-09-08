Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині військовий допомагав тікати за кордон — ціна питання

На Одещині військовий допомагав тікати за кордон — ціна питання

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 15:57
В Одесі затримали чоловіка за незаконне переправлення за кордон
Затриманий ексвійськвий в Одесі. Фото: Головне управління нацполіції Одещини

На Одещині колишній військовий організував схему втечі військовозобов’язаних чоловіків за межі України. "Клієнтів" він підшукував через інтернет. Йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

23-річний колишній військовий з Одеси пропонував за грошову винагороду допомогти уникнути мобілізації, переправляючи людей через державний кордон поза пунктами пропуску. Для залучення "клієнтів" він створив телеграм-канал, де вартість квитка до Молдови коливалась від 2 000 до 9 000 доларів.

Вилучені гроші
Гроші, які вилучили в ексвійськового. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Яке покарання

Поліцейські затримали його одразу після отримання 7 000 доларів за чергову незаконну послугу. Фігуранту повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Суд обрав йому цілодобовий домашній арешт. За скоєне чоловіку загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна та обмеженням права обіймати певні посади до трьох років.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, який готував теракти. Також ми повідомляли, що в Одесі військовий продавав наркотики.

Одеса армія Одеська область Новини Одеси ухилянти
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації