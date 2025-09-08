В Одесі затримали чоловіка за незаконне переправлення за кордон

Затриманий ексвійськвий в Одесі. Фото: Головне управління нацполіції Одещини

На Одещині колишній військовий організував схему втечі військовозобов’язаних чоловіків за межі України. "Клієнтів" він підшукував через інтернет. Йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі справи

23-річний колишній військовий з Одеси пропонував за грошову винагороду допомогти уникнути мобілізації, переправляючи людей через державний кордон поза пунктами пропуску. Для залучення "клієнтів" він створив телеграм-канал, де вартість квитка до Молдови коливалась від 2 000 до 9 000 доларів.

Гроші, які вилучили в ексвійськового. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Яке покарання

Поліцейські затримали його одразу після отримання 7 000 доларів за чергову незаконну послугу. Фігуранту повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Суд обрав йому цілодобовий домашній арешт. За скоєне чоловіку загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна та обмеженням права обіймати певні посади до трьох років.

