В Одессе задержали мужчину за незаконную переправку за границу

Задержанный экс-военный в Одессе. Фото: Главное управление нацполиции Одесской области

В Одесской области бывший военный организовал схему побега военнообязанных мужчин за пределы Украины. "Клиентов" он подыскивал через интернет. Ему грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали дела

23-летний бывший военный из Одессы предлагал за денежное вознаграждение помочь избежать мобилизации, переправляя людей через государственную границу вне пунктов пропуска. Для привлечения "клиентов" он создал телеграмм-канал, где стоимость билета в Молдову колебалась от 2 000 до 9 000 долларов.

Деньги, которые изъяли у экс-военного. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Какое наказание

Полицейские задержали его сразу после получения 7 000 долларов за очередную незаконную услугу. Фигуранту сообщили о подозрении за незаконную переправку лиц через государственную границу. Суд избрал ему круглосуточный домашний арест. За содеянное мужчине грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества и ограничением права занимать определенные должности до трех лет.

