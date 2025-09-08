Видео
Главная Одесса На Одесчине военный помогал бежать за границу — цена вопроса

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 15:57
В Одессе задержали мужчину за незаконную переправку за границу
Задержанный экс-военный в Одессе. Фото: Главное управление нацполиции Одесской области

В Одесской области бывший военный организовал схему побега военнообязанных мужчин за пределы Украины. "Клиентов" он подыскивал через интернет. Ему грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали дела

23-летний бывший военный из Одессы предлагал за денежное вознаграждение помочь избежать мобилизации, переправляя людей через государственную границу вне пунктов пропуска. Для привлечения "клиентов" он создал телеграмм-канал, где стоимость билета в Молдову колебалась от 2 000 до 9 000 долларов.

Вилучені гроші
Деньги, которые изъяли у экс-военного. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Какое наказание

Полицейские задержали его сразу после получения 7 000 долларов за очередную незаконную услугу. Фигуранту сообщили о подозрении за незаконную переправку лиц через государственную границу. Суд избрал ему круглосуточный домашний арест. За содеянное мужчине грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества и ограничением права занимать определенные должности до трех лет.

Напомним, мы писали, что в Одессе задержали мужчину, который готовил теракты. Также мы сообщали, что в Одессе военный продавал наркотики.

Одесса армия Одесская область Новости Одессы уклонисты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
