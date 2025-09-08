В Одессе задержали мужчину за незаконную переправку за границу

На Одесчине военный помогал бежать за границу — цена вопроса
В Одесской области бывший военный организовал схему побега военнообязанных мужчин за пределы Украины. "Клиентов" он подыскивал через интернет. Ему грозит заключение в тюрьму.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Детали дела
23-летний бывший военный из Одессы предлагал за денежное вознаграждение помочь избежать мобилизации, переправляя людей через государственную границу вне пунктов пропуска. Для привлечения "клиентов" он создал телеграмм-канал, где стоимость билета в Молдову колебалась от 2 000 до 9 000 долларов.
Какое наказание
Полицейские задержали его сразу после получения 7 000 долларов за очередную незаконную услугу. Фигуранту сообщили о подозрении за незаконную переправку лиц через государственную границу. Суд избрал ему круглосуточный домашний арест. За содеянное мужчине грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества и ограничением права занимать определенные должности до трех лет.
Напомним, мы писали, что в Одессе задержали мужчину, который готовил теракты. Также мы сообщали, что в Одессе военный продавал наркотики.
Читайте Новини.LIVE!