Главная Одесса В Одессе самокатчик получит штраф на 17 тыс — за что

В Одессе самокатчик получит штраф на 17 тыс — за что

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 19:56
В Одессе водитель электросамоката попался навеселе
Мотопатрульные на работе. Фото иллюстративное; Патрульная полиция в Полтавской области

В Одессе водитель электросамоката нарушал правила дорожного движения на улице Академика Королева. Он отказался проходить освидетельствование на алкогольное опьянение на месте и в медучреждении.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

За что задержали

Мотоинспекторы задержали водителя электросамоката, который ехал с нарушением ПДД. Во время общения они заметили, что мужчина был пьян. Водитель отказался от прохождения осмотра как на месте, так и в медучреждении. На него составили протокол управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В полиции отметили, что управление в нетрезвом состоянии или отказ от осмотра влечет штраф в размере 17 000 грн и лишение права управления на 1 год.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области экс-военный помогал ухилянтам. Также мы писали, что в Одессе задержали диверсанта, который поджигал авто по заказу.

