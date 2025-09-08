В Одессе водитель электросамоката попался навеселе

Мотопатрульные на работе. Фото иллюстративное; Патрульная полиция в Полтавской области

В Одессе водитель электросамоката нарушал правила дорожного движения на улице Академика Королева. Он отказался проходить освидетельствование на алкогольное опьянение на месте и в медучреждении.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

За что задержали

Мотоинспекторы задержали водителя электросамоката, который ехал с нарушением ПДД. Во время общения они заметили, что мужчина был пьян. Водитель отказался от прохождения осмотра как на месте, так и в медучреждении. На него составили протокол управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В полиции отметили, что управление в нетрезвом состоянии или отказ от осмотра влечет штраф в размере 17 000 грн и лишение права управления на 1 год.

