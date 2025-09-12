В Одессе задержали 19-летнего парня за вымогательство денег

Задержанный за вымогательство молодой человек. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе 19-летний парень требовал у местного жителя деньги за несуществующий долг. Для давления он отобрал имущество мужчины и угрожал ему. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Вымогательство денег

В полицию обратился 21-летний одессит и рассказал, что неизвестный требует с него 5000 гривен. Выяснилось, что конфликт возник после спора возле одной из больниц с женой 19-летнего парня. Женщина позвонила мужчине, который приехал, устроил драку и объявил "долг". В качестве гарантии возврата денег он забрал у потерпевшего свидетельство о регистрации транспортного средства. После этого парень неоднократно звонил жертве и назначал встречи, требуя деньги и угрожая насилием.

Как накажут

Правоохранители задокументировали преступление и задержали подозреваемого после того, как он частями получил всю сумму и вернул документы. Во время обысков полиция изъяла наличные, телефон и автомобиль парня.

Ему сообщено о подозрении в вымогательстве, совершенном в условиях военного положения. Такое преступление наказывается до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом.

Задержание мужчины в Одессе. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Напомним, мы сообщали, что в Одессе осудили мужчину за убийство подростка. Также мы писали, что в Одесской области задержали женщину, которая пыталась перевезти наркотики в Грузию.