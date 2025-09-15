Видео
Главная Одесса В Одессе задержали очередную предательницу — на чем попалась

В Одессе задержали очередную предательницу — на чем попалась

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 14:01
В Одессе арестовали женщину за госизмену
Задержанная за госизмену женщина. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе 61-летняя женщина сотрудничала со спецслужбами РФ и передавала врагу сведения о городе. Женщина следила за военной техникой, митингами и лицами, участвовавшими в мероприятиях. Следствие продолжается, ей грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Читайте также:

Подробности дела

По информации прокуратуры, 61-летняя подозреваемая в 2025 году добровольно начала сотрудничать с российскими спецслужбами через "Telegram". Она сознательно пропагандировала пророссийские взгляды и стремилась, чтобы Одесса "освободилась" от украинцев. Во время общения с агентом РФ женщина получала регулярные задания и подробно собирала сведения, которые могли быть полезными врагу.

Злоумышленница передавала оккупантам информацию о, места расположения и количество средств ПВО, движение военной техники, проведение и цель митингов, количество участников, номера автомобилей вблизи военкоматов и органов военной прокуратуры и факты привлечения иностранных военных и последствия воздушных атак. Все данные она фотографировала, записывала, скриншотила и отправляла врагу с координатами.

Как накажут

Женщину задержали "на горячем", когда она фотографировала транспорт возле оборонного объекта. Во время обысков у нее изъяли смартфон, на котором хранились собранные разведданные и переписки с российским агентом для координации ее действий. Следователи Службы безопасности сообщили женщине о подозрении за государственную измену в условиях военного положения. Сейчас подозреваемая находится под стражей без права внесения залога. За содеянное ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, мы писали, что в Одессе задержали мужчину, который готовил взрывчатку для терактов. Также мы сообщали, что одессит, на заказ, поджигал авто.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
