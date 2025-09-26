В Одессе арестовали женщину за шпионаж в пользу России

Задержана вражеская агентка. Фото: Служба безопасности Украины

В Одессе 52-летняя женщина, шпионила для оккупантов. Она собирала данные об украинских военных и пыталась привлечь их к сотрудничеству. Сейчас она под стражей.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, одесситка с 2014 года открыто поддерживала пророссийские взгляды и общалась с людьми, которые распространяли антиукраинскую пропаганду. После начала полномасштабного вторжения она согласилась сотрудничать со спецслужбами РФ. Женщина получала задание собирать разведывательную информацию о расположении и перемещении подразделений Сил обороны, склады боеприпасов и персональные данные военных. Для прикрытия она пользовалась бытовыми разговорами и представлялась ученой — кандидатом филологических наук.

Под видом случайных знакомств шпионка втиралась в доверие. Летом она пыталась убедить украинского военного передать копии боевых документов, которые планировала отдать своему куратору.

Что грозит

Правоохранители задержали ее во время очередных попыток добыть информацию. Суд избрал ей меру пресечения — содержание под стражей без права на залог. Ей может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, мы писали, что в Одессе 61-летняя женщина сотрудничала со спецслужбами РФ. Также мы сообщали, что в Одесской области задержали агентов РФ, которые корректировали удары дронами.