Головна Одеса Ув’язнення за хабар — в Одесі судитимуть чиновника міськради

Ув’язнення за хабар — в Одесі судитимуть чиновника міськради

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 10:17
В Одесі судитимуть посадовця, який вимагав хабар
Затриманий чиновник в Одесі. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Посадовець районної адміністрації Одеської міськради вимагав гроші за "допомогу" з дозволом на торгівлю біля узбережжя. Його викрили правоохоронці під час отримання хабаря. За скоєне йому загрожує термін.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Хабар за дозвіл

До чиновника звернулася місцева мешканка за консультацією щодо дозволу на розміщення торговельного об’єкта для своєї матері на пляжі "Лузанівка". У відповідь посадовець заявив, що може вплинути на рішення адміністрації та контролюючих органів, але лише після передачі йому 1500 доларів. Гроші він наказав передати у коробці з алкоголем, щоб замаскувати хабар. У власній автівці зловмисник отримав кошти, після чого його одразу затримали.

Що загрожує

Поліцейські вилучили гроші та інші докази. Суд обрав чиновнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, якою він скористався. Нині обвинувальний акт уже скеровано до суду. За зловживання впливом посадовцю загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Одеса
Гроші, які передали посадовцю. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини.

Про кого йдеться

Ймовірно йдеться про виконуючого обов’язки начальника відділу контролю та моніторингу за станом території району Пересипської райадміністрації Павла Вдовиченка. Це рідний брат директорки міського департаменту освіти Олени Буйневич.

Нагадаємо, ми писали, що по Україні затримали 10 організаторів незаконного виїзду чоловіків за кордон. Також ми повідомляли, що після смертельного теракту на Житомирщині затримали агента РФ.

Одеса суд хабар Одеська область Новини Одеси затримання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
