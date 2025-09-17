Видео
Главная Одесса Заключение за взятку — в Одессе будут судить чиновника горсовета

Заключение за взятку — в Одессе будут судить чиновника горсовета

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 10:17
В Одессе будут судить чиновника, который требовал взятку
Задержанный чиновник в Одессе. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Чиновник районной администрации Одесского горсовета требовал деньги за "помощь" с разрешением на торговлю у побережья. Его разоблачили правоохранители во время получения взятки. За содеянное ему грозит срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Взятка за разрешение

К чиновнику обратилась местная жительница за консультацией относительно разрешения на размещение торгового объекта для своей матери на пляже "Лузановка". В ответ чиновник заявил, что может повлиять на решение администрации и контролирующих органов, но только после передачи ему 1500 долларов. Деньги он приказал передать в коробке с алкоголем, чтобы замаскировать взятку. В собственной машине злоумышленник получил средства, после чего его сразу задержали.

Что грозит

Полицейские изъяли деньги и другие доказательства. Суд избрал чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, которой он воспользовался. Сейчас обвинительный акт уже направлен в суд. За злоупотребление влиянием чиновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Одеса
Деньги, которые передали чиновнику. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области.

О ком идет речь

Вероятно речь идет об исполняющем обязанности начальника отдела контроля и мониторинга за состоянием территории района Пересыпской райадминистрации Павла Вдовиченко. Это родной брат директора городского департамента образования Елены Буйневич.

Напомним, мы писали, что по Украине задержали 10 организаторов незаконного выезда мужчин за границу. Также мы сообщали, что после смертельного теракта на Житомирщине задержали агента РФ.

Одесса суд взятка Одесская область Новости Одессы задержание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
