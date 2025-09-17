В Одессе будут судить чиновника, который требовал взятку

Задержанный чиновник в Одессе. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Чиновник районной администрации Одесского горсовета требовал деньги за "помощь" с разрешением на торговлю у побережья. Его разоблачили правоохранители во время получения взятки. За содеянное ему грозит срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Взятка за разрешение

К чиновнику обратилась местная жительница за консультацией относительно разрешения на размещение торгового объекта для своей матери на пляже "Лузановка". В ответ чиновник заявил, что может повлиять на решение администрации и контролирующих органов, но только после передачи ему 1500 долларов. Деньги он приказал передать в коробке с алкоголем, чтобы замаскировать взятку. В собственной машине злоумышленник получил средства, после чего его сразу задержали.

Что грозит

Полицейские изъяли деньги и другие доказательства. Суд избрал чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, которой он воспользовался. Сейчас обвинительный акт уже направлен в суд. За злоупотребление влиянием чиновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Деньги, которые передали чиновнику. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области.

О ком идет речь

Вероятно речь идет об исполняющем обязанности начальника отдела контроля и мониторинга за состоянием территории района Пересыпской райадминистрации Павла Вдовиченко. Это родной брат директора городского департамента образования Елены Буйневич.

