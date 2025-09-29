СБУ зірвала спробу контрабанди корабельної артилерії

Співробітники СБУ з вилученою зброєю. Фото: Служба безпеки України

На Миколаївщині запобігли вивезенню критично важливих комплектуючих корабельної артилерії з України. Сума контрабанди могла сягати майже 1,5 млн доларів США. Поліція затримала зловмисника ще на етапі підготовки оборудки.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Деталі справи

За даними слідства, до оборудки причетний миколаївський підприємець, який незаконно заволодів озброєнням під час повномасштабної війни. Йдеться про різні артсистеми: від шестиствольних автоматів АО-18 до універсальних установок АК-176М, які використовуються для ураження швидкісних цілей на малих дистанціях, зокрема дронів та крилатих ракет. Щоб приховати його вивезення, зброю поміщали у спеціальні контейнери, що виглядали як бойлери для підігріву води, а транспортувати планували через афілійовані компанії до країн ЄС та Південно-Східної Азії.

Зброя, яку знайшли у ділка. Фото: Служба безпеки України

Як покарають

Співробітники СБУ затримали зловмисника ще на етапі підготовки. Під час обшуків вилучено артилерійські установки, додаткові комплектуючі до військових катерів та фіктивні договори з іноземними підприємствами. Вилучене передадуть для потреб Сил оборони.

Фігуранту повідомлено про підозру за готування до контрабанди зброї, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває для притягнення всіх винних до відповідальності.

Печаті, які знайшли у зловмисника. Фото: Служба безпеки України

