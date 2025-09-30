Миколаїв відповів пєскову на заяви про «бажання до Росії»

Зруйнована Миколаївська ОВА. Фото: Новини.LIVE

Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що жителі південних областей України, зокрема Одещини та Миколаївщини, нібито хочуть "пов’язати своє життя з Росією". У Миколаєві різко відреагували на ці слова. Мер міста нагадав, що миколаївці вже давно дали свою відповідь окупантам.

Про це мер Миколаєва Олександр Сєнкевич написав на власному каналі.

Маніпуляції РФ

У Кремлі знову взялися за маніпуляції. Пєсков заявив, що серед жителів Одеської та Миколаївської областей є ті, хто "хоче бути з росією, але боїться про це сказати". На це відповів мер Миколаєва. Він наголосив, що місто вистояло у 2022 році, коли росіяни намагалися його захопити, і довело свою належність Україні.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: Новини.LIVE

"Миколаївці ще у 2022 році дали свою чітку відповідь. Ми довели, що є і будемо частиною України. Тут ніхто не хоче до росії. Усі, хто мав ілюзії, давно покинули наше місто або прозріли після перших ракет, що падали на житлові квартали й убивали наших людей", — зазначив він.

Мер також підкреслив, що тисячі жителів міста боронять країну на фронті. Крім того, багато з них віддали свої життя.

"Пєсков, тобі варто зрозуміти: Миколаїв — це Україна. Назавжди", — додав він.

