Главная Одесса Здесь никто не хочет в РФ — мэр Николаева про заявления Кремля

Здесь никто не хочет в РФ — мэр Николаева про заявления Кремля

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 17:01
Николаев ответил Пескову на заявления о "желании к России"
Разрушенная Николаевская ОВА. Фото: Новини.LIVE

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что жители южных областей Украины, в частности Одесской и Николаевской, якобы хотят "связать свою жизнь с Россией". В Николаеве резко отреагировали на эти слова. Мэр города напомнил, что николаевцы уже давно дали свой ответ оккупантам.

Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич написал на собственном канале.

Манипуляции РФ

В Кремле снова взялись за манипуляции. Песков заявил, что среди жителей Одесской и Николаевской областей есть те, кто "хочет быть с Россией, но боится об этом сказать". На это ответил мэр Николаева. Он отметил, что город выстоял в 2022 году, когда россияне пытались его захватить, и доказал свою принадлежность Украине.

Окупанти знову маніпулюють заявами про південь
Мэр Николаева Александр Сенкевич. Фото: Новини.LIVE

"Николаевцы еще в 2022 году дали свой четкий ответ. Мы доказали, что есть и будем частью Украины. Здесь никто не хочет в Россию. Все, кто имел иллюзии, давно покинули наш город или прозрели после первых ракет, которые падали на жилые кварталы и убивали наших людей", — отметил он.

Мэр также подчеркнул, что тысячи жителей города защищают страну на фронте. Кроме того, многие из них отдали свои жизни.

"Песков, тебе стоит понять: Николаев — это Украина. Навсегда", — добавил он.

Напомним, мы писали, что представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинцы планируют "провокацию под чужим флагом". Также мы сообщали, что оккупанты рассказывали фейки о НАТО в Одессе.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
