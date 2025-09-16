Видео
Главная Одесса Фейковые победы РФ на юге — реальная ситуация сегодня

Фейковые победы РФ на юге — реальная ситуация сегодня

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 17:45
Враг на юге Украины демонстрирует фейковые успехи
Боевые действия на фронте. Фото иллюстративное: Генеральный штаб.

На юге Украины враг продолжает пробовать штурмовые и диверсионные действия, но наши защитники контролируют ситуацию. Россия пытается выдавать свои неудачи за успехи, используя небольшие группы солдат для постановочных фото.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель ОК "Юг" Владислав Волошин.

Читайте также:

Неудачные попытки

Волошин сообщил, что враг пытался просочиться в жилые кварталы. В частности, в районе Степногорска несколько недель назад, СБУ пришлось проводить мероприятия по выявлению и уничтожению таких штурмовых групп. По словам Волошина, россияне также пытались высаживаться малыми группами по два-три бойца на острова дельты Днепра, чтобы захватить плацдарм.

"Недавно мы взяли двух пленных, которые рассказали, что командование приказало им дойти до определенной точки и помахать руками своим дронам, чтобы показать, будто они захватили позицию. Это был билет в один конец", — пояснил спикер.

Таким образом, враг пытается создать иллюзию успеха. Однако наши силы обороны контролируют все стратегические участки и предупреждают любые попытки продвижения.

Водолазные подразделения

Спикер также рассказал, что у россиян есть специальные водолазные подразделения, которые могут выполнять диверсионные задачи. Он добавил, что такие российские группы оснащены специальной аппаратурой, однако применение таких групп пока нецелесообразно.

"Они прекрасно понимают, насколько мощная наша система обороны на правом берегу. Если такие группы появятся, мы их уничтожим", — подчеркнул Волошин.

Напомним, мы писали, что россияне активизировали дроны на юге Украины. Также мы сообщали, что оккупанты изменили тактику обстрелов гражданских на Николаевщине.

Одесса Одесская область оккупанты Новости Одессы атака наступление
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
