Активность дронов на юге Украины резко возросла

На южном направлении Украины ситуация остается контролируемой, но активность российских атак возросла. Враг применяет дроны, авиацию и артиллерию. За последние две недели количество ударов дронами выросло почти на 200 за сутки.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель ОК "Юг" Владислав Волошин.

Угроза дронов

По словам Волошина, враг продолжает активно наносить удары беспилотниками, авиационными ракетами и артиллерией. Украинские защитники контролируют ситуацию.

"Напряженность примерно такая же, как была последние две-три недели. Враг наносит удары по нашим позициям, пытается продвигаться вглубь территории, активно применяет ФПВ-дроны на правом берегу Херсонщины и запорожских направлениях", — отметил Волошин.

Цели россиян

Представитель ОК "Юг" уточнил, что россияне также пытаются перерезать ключевые транспортные артерии, в частности автомагистраль от Николаева до Херсона, и повредили мост на микрорайон Остров в Херсоне. Для защиты Силы обороны Украины устанавливают антидронные тоннели и сетки, чтобы уменьшить угрозу ударам по транспортным маршрутам.

"Если раньше враг применял около 650 ударов дронами в сутки, то сейчас эта цифра выросла до 750-780. Это одно из самых высоких количеств использования беспилотников на всем фронте", — отметил Волошин.