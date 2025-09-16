Активність дронів на півдні України різко зросла

На південному напрямку України ситуація залишається контрольованою, але активність російських атак зросла. Ворог застосовує дрони, авіацію та артилерію. За останні два тижні кількість ударів дронами зросла майже на 200 за добу.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник ОК "Південь" Владислав Волошин.

Загроза дронів

За словами Волошина, ворог продовжує активно завдавати ударів безпілотниками, авіаційними ракетами та артилерією. Українські захисники контролюють ситуацію.

"Напруженість приблизно така ж, як була останні два-три тижні. Ворог завдає ударів по наших позиціях, намагається просуватися вглиб території, активно застосовує ФПВ-дрони на правому березі Херсонщини та запорізьких напрямках", — зазначив Волошин.

Цілі росіян

Речник ОК "Південь" уточнив, що росіяни також намагаються перерізати ключові транспортні артерії, зокрема автомагістраль від Миколаєва до Херсона, та пошкодили міст на мікрорайон Острів у Херсоні. Для захисту Сили оборони України встановлюють антидронові тунелі та сітки, щоб зменшити загрозу ударам по транспортним маршрутам.

"Якщо раніше ворог застосовував близько 650 ударів дронами за добу, то зараз ця цифра зросла до 750–780. Це одна з найвищих кількостей використання безпілотників на всьому фронті", — зауважив Волошин.