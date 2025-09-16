Відео
Наступ на південь — росіяни активізували дрони

Наступ на південь — росіяни активізували дрони

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 13:39
Активність дронів на півдні України різко зросла
FPV-дрон в небі. Фото ілюстративне: Суспільне Чернігів

На південному напрямку України ситуація залишається контрольованою, але активність російських атак зросла. Ворог застосовує дрони, авіацію та артилерію. За останні два тижні кількість ударів дронами зросла майже на 200 за добу.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник ОК "Південь" Владислав Волошин.

Читайте також:

Загроза дронів

За словами Волошина, ворог продовжує активно завдавати ударів безпілотниками, авіаційними ракетами та артилерією. Українські захисники контролюють ситуацію.

"Напруженість приблизно така ж, як була останні два-три тижні. Ворог завдає ударів по наших позиціях, намагається просуватися вглиб території, активно застосовує ФПВ-дрони на правому березі Херсонщини та запорізьких напрямках", — зазначив Волошин.

Цілі росіян

Речник ОК "Південь" уточнив, що росіяни також намагаються перерізати ключові транспортні артерії, зокрема автомагістраль від Миколаєва до Херсона, та пошкодили міст на мікрорайон Острів у Херсоні. Для захисту Сили оборони України встановлюють антидронові тунелі та сітки, щоб зменшити загрозу ударам по транспортним маршрутам.

"Якщо раніше ворог застосовував близько 650 ударів дронами за добу, то зараз ця цифра зросла до 750–780. Це одна з найвищих кількостей використання безпілотників на всьому фронті", — зауважив Волошин.

Нагадаємо, ми писали, що 8 країн постачають деталі для російських дронів "Герань-3". Також ми повідомляли, що очільник Миколаївської ОВА розповів про тактику росіян.

Одеса Херсон Одеська область Херсонська область Новини Одеси дрони FPV-дрони
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
