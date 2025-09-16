Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Фейкові перемоги РФ на Південь – реальна ситуація сьогодні

Фейкові перемоги РФ на Південь – реальна ситуація сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 17:45
Ворог на півдні України демонструє фейкові успіхи
Бойові дії на фронті. Фото ілюстративне: Генеральний штаб.

На півдні України ворог продовжує пробувати штурмові та диверсійні дії, але наші захисники контролюють ситуацію. Росія намагається видавати свої невдачі за успіхи, використовуючи невеликі групи солдатів для постановочних фото.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник ОК "Південь" Владислав Волошин.

Реклама
Читайте також:

Невдалі спроби

Волошин повідомив, що ворог намагався просочитися у житлові квартали. Зокрема, в районі Степногірська кілька тижнів тому, СБУ довелося проводити заходи щодо виявлення і знищення таких штурмових груп. За словами Волошина, росіяни також намагалися висаджуватися малими групами по два-три бійці на острови Дельти Дніпра, аби захопити плацдарм.

"Нещодавно ми взяли двох полонених, які розповіли, що командування наказало їм дійти до певної точки і помахати руками своїм дронам, щоб показати, ніби вони захопили позицію. Це був квиток в один кінець", — пояснив речник.

Таким чином, ворог намагається створити ілюзію успіху. Однак наші сили оборони контролюють всі стратегічні ділянки та попереджають будь-які спроби просування.

Водолазні підрозділи

Речник також розповів, що у росіян є спеціальні водолазні підрозділи, які можуть виконувати диверсійні задачі. Він додав, що російські такі групи оснащені спеціальною апаратурою, проте застосування таких груп наразі недоцільне.

"Вони чудово розуміють, наскільки потужна наша система оборони на правому березі. Якщо такі групи з’являться, ми їх знищимо", — наголосив Волошин.

Нагадаємо, ми писали, що росіяни активізували дрони на півдні України. Також ми повідомляли, що окупанти змінили тактику обстрілів цивільних на Миколаївщині.

Одеса Одеська область окупанти Новини Одеси атака наступ
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації