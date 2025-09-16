Ворог на півдні України демонструє фейкові успіхи

Бойові дії на фронті. Фото ілюстративне: Генеральний штаб.

На півдні України ворог продовжує пробувати штурмові та диверсійні дії, але наші захисники контролюють ситуацію. Росія намагається видавати свої невдачі за успіхи, використовуючи невеликі групи солдатів для постановочних фото.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник ОК "Південь" Владислав Волошин.

Реклама

Читайте також:

Невдалі спроби

Волошин повідомив, що ворог намагався просочитися у житлові квартали. Зокрема, в районі Степногірська кілька тижнів тому, СБУ довелося проводити заходи щодо виявлення і знищення таких штурмових груп. За словами Волошина, росіяни також намагалися висаджуватися малими групами по два-три бійці на острови Дельти Дніпра, аби захопити плацдарм.

"Нещодавно ми взяли двох полонених, які розповіли, що командування наказало їм дійти до певної точки і помахати руками своїм дронам, щоб показати, ніби вони захопили позицію. Це був квиток в один кінець", — пояснив речник.

Таким чином, ворог намагається створити ілюзію успіху. Однак наші сили оборони контролюють всі стратегічні ділянки та попереджають будь-які спроби просування.

Водолазні підрозділи

Речник також розповів, що у росіян є спеціальні водолазні підрозділи, які можуть виконувати диверсійні задачі. Він додав, що російські такі групи оснащені спеціальною апаратурою, проте застосування таких груп наразі недоцільне.

"Вони чудово розуміють, наскільки потужна наша система оборони на правому березі. Якщо такі групи з’являться, ми їх знищимо", — наголосив Волошин.

Нагадаємо, ми писали, що росіяни активізували дрони на півдні України. Також ми повідомляли, що окупанти змінили тактику обстрілів цивільних на Миколаївщині.