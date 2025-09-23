Видео
Российские фейки — оккупанты снова врут о НАТО в Одессе

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 16:28
Заявление РФ о войсках НАТО в Одессе и давление на Приднестровье
Польские солдаты на учениях. Фото иллюстративное: Организация Северноатлантического договора

Российская внешняя разведка снова заговорила о "планах НАТО". В Кремле утверждают, что военные альянса якобы готовятся разместиться в Одесской области, чтобы давить на Приднестровье. Подобные громкие заявления появляются накануне выборов в Молдове и сопровождаются обвинениями в адрес Европы и Румынии.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Очередной фейк

Российская Служба внешней разведки заявила, что Запад якобы готовится "оккупировать" Молдову. По их версии, в Румынии у границ страны уже концентрируются подразделения НАТО, а часть сил планируют разместить в Одесской области для давления на Приднестровье. Более того, в ведомстве даже сообщили, что "первая группа военных уже прибыла в Одессу". В России убеждают, что ЕС и Брюссель не откажутся от своих планов даже в случае прозрачных выборов в Молдове.

Пропагандисты также продвигают тезис, что Европа якобы "решила сыграть на маленькой Молдове", избегая прямого столкновения с Россией. Это обвинение совпало по времени с заявлением президента Молдовы Майи Санду. Она ранее предупредила: в случае победы пророссийских сил именно Молдова может стать плацдармом для распространения влияния Москвы на Одесскую область.

Напомним, мы писали, что Молдова может стать следующей целью РФ после Польши. Также мы сообщали, что НАТО обвинило Россию в эскалации.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
