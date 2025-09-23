Польские солдаты на учениях. Фото иллюстративное: Организация Северноатлантического договора

Российская внешняя разведка снова заговорила о "планах НАТО". В Кремле утверждают, что военные альянса якобы готовятся разместиться в Одесской области, чтобы давить на Приднестровье. Подобные громкие заявления появляются накануне выборов в Молдове и сопровождаются обвинениями в адрес Европы и Румынии.

Об этом сообщают российские СМИ.

Очередной фейк

Российская Служба внешней разведки заявила, что Запад якобы готовится "оккупировать" Молдову. По их версии, в Румынии у границ страны уже концентрируются подразделения НАТО, а часть сил планируют разместить в Одесской области для давления на Приднестровье. Более того, в ведомстве даже сообщили, что "первая группа военных уже прибыла в Одессу". В России убеждают, что ЕС и Брюссель не откажутся от своих планов даже в случае прозрачных выборов в Молдове.

Пропагандисты также продвигают тезис, что Европа якобы "решила сыграть на маленькой Молдове", избегая прямого столкновения с Россией. Это обвинение совпало по времени с заявлением президента Молдовы Майи Санду. Она ранее предупредила: в случае победы пророссийских сил именно Молдова может стать плацдармом для распространения влияния Москвы на Одесскую область.

