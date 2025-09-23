Россия может атаковать Молдову после ударов по Польше

Парламент Республики Молдова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Кремль продолжает провоцировать соседние государства. Российские БпЛА и самолеты неоднократно нарушали пространство других стран. Следующей потенциальной мишенью после инцидентов с дронами в Польше может стать Молдова. Так Москва, вероятно, пытается сорвать усиление проевропейских сил в стране.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011 гг.) Степан Гавриш.

Атаки на страны НАТО

Россия проверяет на прочность не только Украину, но и весь восточный фланг НАТО. Степан Гавриш считает, что после атак на Польшу под угрозой оказалась Молдова. Кремль может прибегнуть к информационным и военным провокациям, чтобы помешать формированию проевропейского большинства в парламенте страны.

"Я думаю, что следующим будет Молдова, когда по ней будет нанесен когнитивный и сильный удар для того, чтобы не допустить создания парламентского большинства проевропейской Майей Санду", — подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что в Приднестровье до сих пор находится российский военный контингент, а на складах хранятся десятки тысяч тонн боеприпасов. Это создает постоянную угрозу для безопасности региона. Гавриш подчеркнул, что даже новые оборонные проекты НАТО — от стены дронов до укрепления аэродромов — вряд ли остановят Путина.

"Четвертая статья НАТО — это маловатый ответ для Путина, чтобы его остановить",— отметил он.

Напомним, мы писали, Майя Санду заявила, что Молдова может стать плацдармом для захвата Одесской области. Также мы сообщали, что перед выборами в Молдове задержали 74 провокатора РФ.