Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Молдова станет следующей целью России после Польши

Молдова станет следующей целью России после Польши

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 09:47
Россия может атаковать Молдову после ударов по Польше
Парламент Республики Молдова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Кремль продолжает провоцировать соседние государства. Российские БпЛА и самолеты неоднократно нарушали пространство других стран. Следующей потенциальной мишенью после инцидентов с дронами в Польше может стать Молдова. Так Москва, вероятно, пытается сорвать усиление проевропейских сил в стране.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011 гг.) Степан Гавриш.

Реклама
Читайте также:

Атаки на страны НАТО

Россия проверяет на прочность не только Украину, но и весь восточный фланг НАТО. Степан Гавриш считает, что после атак на Польшу под угрозой оказалась Молдова. Кремль может прибегнуть к информационным и военным провокациям, чтобы помешать формированию проевропейского большинства в парламенте страны.

"Я думаю, что следующим будет Молдова, когда по ней будет нанесен когнитивный и сильный удар для того, чтобы не допустить создания парламентского большинства проевропейской Майей Санду", — подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что в Приднестровье до сих пор находится российский военный контингент, а на складах хранятся десятки тысяч тонн боеприпасов. Это создает постоянную угрозу для безопасности региона. Гавриш подчеркнул, что даже новые оборонные проекты НАТО — от стены дронов до укрепления аэродромов — вряд ли остановят Путина.

"Четвертая статья НАТО — это маловатый ответ для Путина, чтобы его остановить",— отметил он.

Напомним, мы писали, Майя Санду заявила, что Молдова может стать плацдармом для захвата Одесской области. Также мы сообщали, что перед выборами в Молдове задержали 74 провокатора РФ.

Польша Одесса Молдова Одесская область Новости Одессы Россия
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации