Головна Одеса Молдова стане наступною ціллю Росії після Польщі

Молдова стане наступною ціллю Росії після Польщі

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 09:47
Росія може атакувати Молдову після ударів по Польщі
Парламент Республіки Молдова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Кремль продовжує провокувати сусідні держави. Російські БпЛА та літаки неодноразово порушували простір інших країн. Наступною потенційною мішенню після інцидентів з дронами у Польщі може стати Молдова. Так Москва, ймовірно, намагається зірвати посилення проєвропейських сил у країні.

Про це в ефірі День.LIVE розповів перший заступник секретаря РНБО (2008-2011 рр.) Степан Гавриш.

Атаки на країни НАТО

Росія перевіряє на міцність не лише Україну, а й увесь східний фланг НАТО. Степан Гавриш вважає, що після атак на Польщу під загрозою опинилася Молдова. Кремль може вдатися до інформаційних і військових провокацій, щоб завадити формуванню проєвропейської більшості в парламенті країни.

"Я думаю, що наступним буде Молдова, коли по ній буде нанесений когнітивний і сильний удар для того, щоб не допустити створення парламентської більшості проєвропейською Маєю Санду", — наголосив експерт.

Він також нагадав, що у Придністров’ї досі перебуває російський військовий контингент, а на складах зберігаються десятки тисяч тонн боєприпасів. Це створює постійну загрозу для безпеки регіону. Гавриш підкреслив, що навіть нові оборонні проєкти НАТО — від стіни дронів до укріплення аеродромів — навряд чи зупинять Путіна.

"Четверта стаття НАТО — це замала відповідь для Путіна, щоб його зупинити", — зазначив він.

Нагадаємо, ми писали, Мая Санду заявила, що Молдова може стати плацдармом для захоплення Одещини. Також ми повідомляли, що перед виборами у Молдові затримали 74 провокатори РФ.

Автор:
Долженко Катерина
