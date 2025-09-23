Росіяни можуть зайти на Одещину з Молдови — заява Маї Санду

Молдова стане плацдармом для захоплення Одещини — заява Санду
Росія витрачає сотні мільйонів євро для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові. Якщо РФ вдасться захопити владу, від цього постраждають не лише молдовани, а й жителі інших країн, зокрема України.
Про це у зверненні до нації в понеділок, 22 вересня, заявила президентка Молдови Мая Санду.
Що загрожує Одещині
Молдовська лідерка зазначила, що росіяни купують голоси виборців і створюють пропагандистські ресурси. Від захоплення влади Росією постраждають усі молдовани, незалежно від того, за кого вони голосували.
"Європа закінчиться на кордоні з Молдовою. Європейські кошти зупиняться на Пруті. Свобода преси може припинитися. Наша земля може стати плацдармом для вторгнення в Одещину. Придністров'я буде дестабілізовано. Це їхні плани, і вони відкрито про це говорять", — заявила Мая Санду.
Раніше речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук попередив про небезпеку в Чорному морі. В акваторії можуть з'являтися міни.
Нагадаємо, Мая Санду ще в червні повідомляла, що РФ планує розмістити в Молдові свої війська. Таке станеться, якщо на виборах переможуть проросійські сили.
